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Eviniz Sizi Yansıtmalı

Eviniz Sizi Yansıtmalı

Mekân ve ruh hali iletişimi hiç bugünkü kadar önem arz etmemişti. Doğru mekân kurgusu, gün boyu maruz kaldığımız negatif uyaranları kapıda bırakmamızı sağlayıcı etkisiyle bugün daha çok üstünde durduğumuz bir kavram.

Bazen kendi kendime bir oyun oynarım ve bir kişinin giyim tarzına göre evini tahmin etmeye çalışırım. Ama bu oyunda çoğu kez kaybeden oluyorum. Çünkü evlerimiz bizi yansıtmıyor. Düğün telaşıyla alelacele alınmış, ‘zaten büyük eve taşınacağız’ diye uygunsuz seçilmiş mobilyalarla geçiyor yıllar. Artık bizi yansıtmayan giyim tarzını tercih etmiyorken neden yaşadığımız evlere de aynı özeni göstermeyelim? Öyleyse yaşayacağımız evle ilgili seçimleri bir güne sığdırmaya da çalışmadan dikkatli hareket etmeli.

2017 için renk otoritelerince belirlenen renk, ilkbahar yeşili. Açıkçası ‘Greenery’ seçimini Pantone tanıtım videosunu izlemeden önce pek de benimseyebildiğimi söyleyemeyeceğim. Ancak gri bulutlara ulaşan bir gökdelen sonrasında sahneye çıkan yeşil etkisi, seçimin amacına uygunluğunu doğrular nitelikteydi. Modern hayatımıza bir detoks etkisi adeta. Bu yıl sizi canlandırıcı, yenileyici, huzur veren bir evin beklediğini söyleyebilirim.
 

yeşil

Son yıllarda revaçta olan doğala yöneliş, dekorasyonda da tüm duyuları harekete geçirme iddiasıyla çıkıyor karşımıza. Ahşabın ham hali, metalin çekiçle dövülmüş şekli, kusursuz  pürüzsüzlükteki teknolojik aletlere bir tepki niteliğinde. Kumaş kenarı kapatılmamış keten kırlentler, kullanılmış izlenimi veren pamuk kumaşlar, yün halılar, geçmişle motive olma çabası belki de. Basitçe sarkıtılan Edison ampulleri de bu akımın aydınlatma ayağında yer buluyor kendine.
 
edison ampülleri dekorasyon

Bu yıl doğal olanın lüks olduğunu yeniden keşfediyoruz. El boyama, kanaviçe işleme örtüler, kırlentler... Zanaatkarın imzasını taşıyan seramik objeler... Sosyal medya sayesinde hayatımıza yeniden giren el yapımı ürünleri de dekorasyonun tamamlayıcı öğeleri olarak seçebilirsiniz.
 
kırlent dekorasyon önerileri

Vintage Her Daim Moda
 
Büyüklerinizden kalma kurtarılmış vintage mobilyalar, yeni yuvanızı şekillendirmedeki çıkış noktanız olabilir. Zaman içinde giyim konusunda da dekorasyonda da asla, asla dememem gerektiğini öğrendim. Gençler için de klasik mobilya tercihi şöyle bir geri durmalarına neden olabilir belki, ama eski bir koltuğun kişisel tercihe göre kaç kombinasyonu olabileceğine inanamazsınız.
 
koltuk dekorasyon yeşil

Geçmiş yıllardaki düz, sade, kusursuz, açık tonlu İskandinav tarzı bu yıl yerini enerjik renklere bıraktı. Ancak bu keskin geçişi benimseyemeyenler olabilir. Onlar için önerim daha yuvarlak hatlı; mekan müsaitse geniş, derin koltuklara yün veya jüt halıların, keten kırlentlerin eşlik ettiği salonlar olabilir. Yeşili ucundan da olsa yakalarım demek için de yeşil yapraklı bitkiler kullanılabilir.
 
2017 dekorasyon trendleri

Hala doğal hayatın hüküm sürebildiği Afrika ve Hindistan gibi sıcak iklimlerin renkli etkisine varım, gencim, cesurum, diyenlere ise önerim zümrüt yeşili, yakut kırmızısı gibi mücevher tonlarını özgürce kullanmaları. Bu enerjiyi farklı odalarda tercih ederim derseniz de bunun için mutfak ve banyo ideal. Yatak odanızda ise tuğla duvarlar, keten perdeler ve özellikle mandala desenli nevresimlerle zindelik veren bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
 
2018 yatak odası dekorasyonu


Göz Ardı Etmeyin
-Alışveriş öncesi evinizin rölövesini aldırın. Kabataslak çizim, duvardan duvara ölçmek de mümkün.

-Gittiğinizde elinizde çiziminiz olsun. Böylece almayı düşündüğünüz mobilyaların odanızda nasıl durabileceğini az çok tahmin edebilir, gereksiz kalabalıktan kaçınmış olursunuz.

-Aldığınız ürünlerin fotoğrafını çekin. Mobilya seçiminden sonra halı, perde gibi aksesuarları seçerken renk uyumu yakalamanızı sağlar.

-Ancak bu yılın trendi ‘mükemmel kusur’ oldukça zor bir denge. Buna bir de mekânın ışık ve büyüklüğüne uygunluğu gibi faktörleri de ekleyince içinden çıkılması zor bir hal alabilir. Uzmanına danışmanın kaçınılmaz olduğu, reçetesiz satılamayan ilaç niteliğinde bir trend hakim bu yıla.

Renklerin, desenlerin ve materyallerin özgürce bir arada kullanıldığı bu yılda yuva kuracaklara başarı ve mutluluk dileklerimle...

Mimar Hilal Karakoç
 


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