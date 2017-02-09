Evlerde Sıcaklık, Samimiyet Ve Rahatlığı Yaşatan Stil: “COUNTRY”

“Resmettiğimiz her şeyi doğadan seçmeliyiz ve doğadan en güzel şeyleri almalıyız.” (Leonardo da Vinci)



Gün içinde koşturmaca ile geçen zaman, iş stresi, kalabalık kentler yaşam alanlarımızda rahatlığı ön planda tutmamıza sebep olur. Bu, yaşam alanlarımızda şıklığı göz ardı ediyoruz demek anlamına gelmiyor. Country tarzı ile hem rahat hem de şık bir eve sahip olmak mümkün.



Country tarzının en önemli özelliği doğanın muhteşem ambiyansını yaşatacak malzemelerin, renklerin, desenlerin bir arada kullanılması. Malzemede ahşap, taş, renk seçiminde sıcak, pastel tonların ve doğayı anımsatacak desenlerin, objelerin kullanılması country stilini en iyi yansıtacak unsurlar. Koltuklarda düz veya çiçek desenli kumaşlar tercih edilmeli; duvarlarda ise doğal taş kaplama, çiçek desenli duvar kâğıdı uygulanabilir. Salonda şömine kullanılması country stilini daha da güçlendirmenize yardımcı olur. Parlak renkler, kristal objeler yerine seramik, metal, ahşap objeler kullanılması doğru olur. Aydınlatma elemanlarında ise ferforje detaylı avize, aplik veya abajur seçimi yapılmalı.Yöresel evleri ve eskiyi anımsatan, vintage kokan bir stil olan country stili, günümüzde modern hatlarla birleştirilerek evlerimize kolayca adapte edebileceğimiz bir hal aldı. Aslında farklı country stilleri de var ama benim, bizlerin yaşantısına en uygun bulduğum Fransız Country stili. Çünkü son derece naif bir görüntüye sahip kıvrımlı mobilyalar üzerine işlenmiş motifler ve kullanılan renklerle birlikte yaşanmışlık hissi veren ama günümüzden de kopmayan bir stil olma özelliği taşıyor. Üstelik tercih edilen ahşabın renginin illa koyu renk olması da şart değil. Mekânlarınızın büyüklüğüne göre ahşapta beyaz ve eskitme olanlarını kullanabilirsiniz.Country tarzında yemek odaları salonlardan ayrılmadığı ve mutfakla birlikte bir bütün olarak kullanıldığından, aynı tercihleri yemek masasının ve mutfağın konumlandırıldığı alanlarda da uygulamak doğru olacaktır. Böylece country stilini evlerimizde daha çok ve daha doğru bir şekilde hissetmemiz sağlanacak. Eğer açık bir mutfağa sahip değilseniz mutfak içinde uygun oturma ve yemek yeme alanı oluşturulabilir. Açık bir mutfağa sahipseniz de yemek odası ile mutfak arasında stile uygun bölücü bir eleman kullanabilirsiniz. Ayrıca mutfaklarda da ayrıntılar çok önemlidir. Masalar ve tezgâhlar büyük ve geniş olarak düşünülmelidir. Yöresel evlerdeki gibi rahatlık kavramı bu stilin en vazgeçilmezidir.Yatak odalarında ise diğer alanlarda olduğu gibi renklerin pastel tonları kullanılmalıdır. Bu tarzda, duvarlarda beyaz veya krem en çok tercih edilen renklerdir. Yatak başı ahşap olacağı gibi ferforje olarak da düşünülebilir. Ayrıca yatak üzerinde kullanacağınız çiçek baskılı nevresimler, country tarzını vurgulamanıza yardımcı olacaktır. Yatak ucuna konumlandırılan puf, ahşap oymalı dolaplar, ahşap çerçeveli aynalar da bu stilin vazgeçilmezleridir.