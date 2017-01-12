“Ev’vel Zaman” Taşra Kabare’de!

Avrupa’dan sadece 8 oyunun davet edildiği “Fast Forward Avrupa Genç Yönetmenler Festivali’’nde sezon açılışını Almanya’da yapan oyun, şimdi Taşra Kabare’de sizlerle.



Genç kuşağın en önemli oyuncularından Funda Eryiğit, Esme Madra ve Bedir Bedir’in oyuncu kadrosunda bulunduğu oyunu; yazan ve yöneten ise Gülce Uğurlu.



Anneannelerini kaybetmeleri üzerine iki kız kardeş yıllar sonra büyüdükleri mahalleye gelir ve hikâye de aslında buradan başlar. İki kardeşten biri sıkışıp kaldığı mahallesinden çıkmak, ‘’kentsel dönüşüm”ün vadettiği yeni bir yaşamı ister; diğeri ise şehrin gürültüsünden kaçmak ve anılarının olduğu bu eve sığınmanın hayalini kurar. Ansızın evlere gelen yıkım kararı ise iki kardeş İlkin ve Veda’nın hızlı değişimine ve müteahhit olan çocukluk arkadaşları Erdem’le beraber kişisel öykülerini de içine alıp şekillendirir…



Oyun, Ocak ve Şubat ayları boyunca her pazartesi 20.30’da Taşra Kabare’de sahnede olacak. Kaçırmayın!



Tarihler:

9, 16, 23, 30 Ocak 2017, Pazartesi

6, 13, 20, 27 Şubat 2017, Pazartesi





