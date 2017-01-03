Eyvah! Karne Sendromu

Hangi Duygular Ortaya Çıkar?

Karnesinde notları iyi olan çocuklar mutluluk duyarken; not ortalamalarında sorun yaşayan çocuklar endişe ve korku hisseder. Karnesindeki düşük notlar, çocuğun kendisini değersiz ve yetersiz görmesine sebep olur.

Ebeveynler ise çocuklarının başarılı olmasını ister hatta o başarılı notların kendilerine verildiğini hislerine kapılabilirler. Bu durumdaki anne babada da karnede gördüğü düşük notlarla birlikte hayal kırıklığı, üzüntü, başarısızlık, kızgınlık, suçluluk ve utanç duyguları ön plana çıkar.



İlk olarak karnesini alan çocuğun duygularını öğrenmelisiniz. Çocuğun kendisini nasıl hissettiğini öğrenmek gerekir. İletişim kanallarını sürekli olarak açık tutun ve beden diliniz ile onu anlamaya çalıştığınızı hissettirin. Gelen düşük notların neden kaynaklandığını değerlendirip öğrenin. Karne notları, çocuğun genel ya da diğer alanlardaki başarısını yansıtmaz. Notları düşük olan birinin, hayatta başarısız ve yetersiz olacağını ya da notları yüksek birinin hayatta çok başarılı olacağını göstermez. Çocuktan beklentiler, çocuğun yeteneğine uygun ve ulaşılabilir olmalı. Aldığı düşük notlar yüzünden çocuğunuzla iletişiminizi azaltmayın. Ona kızmayın, bağırmayın, suçlamayın, yargılamayın ve nasihat etmeyin. Bu tarzda bir iletişim, özgüveninde azalmaya sebep olacaktır. Çocuğunuzu yaşıtlarıyla, arkadaşlarıyla kıyaslamayın. Böyle bir davranış kendisini kötü hissettirmekten başka bir şey yapmayacaktır. Başarının tek göstergesinin karne olmadığının farkına varın ve bunu çocuğunuza da hissettirin. Onun yeteneklerini keşfetmeye çalışın ve bunlar doğrultusunda yönlendirmeler yapın.