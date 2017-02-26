!f İstanbul "Ay Işığı" İle Açılıyor!

Eleştirmenler tarafından yılın en iyi filmi olarak gösterilen, Hollywood Reporter’ın da “Kimliği yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini titretecek.” sözleriyle methettiği Barry Jenkins filmi “Moonlight/Ay Işığı”, Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’un Açılış Gecesi’nde izleyici ile buluşacak.



Variety’nin 2016’nın en dikkat çeken yönetmenler listesinde gördüğü Barry Jenkins’in ustalık eseri sayılan filmi en son, Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği tarafından ‘Yılın Filmi’ seçilmiş, Gotham Bağımsız Film Ödülleri’nde “En İyi Film”, “En İyi Senaryo”nun yanı sıra ‘’Jüri Özel Ödülü’’nü de kazandırmış, Film, Altın Küre Ödülleri’nde ise 6 ayrı daldaki adaylığıyla yıldızını parlatmıştı.



“Ay Işığı’’, ‘’Brother/Sister” üçlemesiyle tanınan, modern tiyatronun en parlak ve ödüllü oyun yazarlarından Tarell Alvin McCraney’nin hayatından izler taşıyan “In Moonlight Black Boys Look Blue” adlı oyunundan uyarlama. Film, üç farklı zamanda geçiyor ve bir çocuğun büyüme, kendini keşfetme hikâyesini konu alıyor.



Oyuncu kadrsounda ise Trevante Rhodes, Ashton Sanders, Alex R. Hibbert, Naomie Harris, André Holland, Mahershala Ali, Jharrel Jerome, Jaden Piner ve Janelle Monáe yer alıyor.



16. !f İstanbul, 16 Şubat’ta!



!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, Mars Cinema Group ortaklığı ile 16-26 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da, 2-5 Mart 2017 tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de düzenlenecek.





