!f İstanbul’da Yarın / 17 Şubat 2016, Cuma
!f İstanbul'da yarın; !f Yarın kapsamında gerçekleşecek sanal gerçeklik sergisi Alt Sanat Mekânı'nda açılıyor.
- 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin bu yıl ilkini düzenleyeceği !f Yarın, sinema başta olmak üzere sanat ve medya alanını derinden etkileyen ve geleceğin sanat dalları arasında anılmaya başlanan sanal gerçekliğin heyecan verici ve başdöndürücü dünyasına davet ediyor. Türkiye’de bir film festivalinde ilk kez geçen yıl !f İstanbul’da gerçekleşen sanal gerçeklik sergisi, bu yıl Samsung Electronics Türkiye ortaklığıyla daha da zenginleşerek ve heyecan verici işlerle çoğalarak !f Yarın kapsamında seyirciyle buluşuyor. Küratörlüğünü yönetmen ve sanal gerçeklik dünyasının yön belirleyici merkezlerinden MIT Media Lab araştırmacılarından Deniz Tortum’un üstlendiği ve Samsung Gear VR teknolojisiyle deneyimlenebilecek !f Yarın Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler Sergisi’nde son yılların en çok ses getiren 13 işi bir araya geliyor. Sergi, bugünden itibaren bomontiada Alt Sanat Mekânı’nda ücretsiz gezilebilecek.
- Sıradan yerleri görkemli sinematografik mekânlara dönüştürmesiyle ünlü İtalyan sanatçı Yuri Ancarini’nin Katar çölünden muhteşem bir mekân yarattığı ve Katarlıların sıradan alışkanlıklarını eşsiz görüntüler eşliğinde sunduğu filmi “The Challenge/Mücadele”, 11:00’de Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te…
- Geçen yıl “Gizli” adlı yaratıcı filmiyle Keş!f ve SİYAD jürisi tarafından ‘En İyi Yönetmen’ seçilen Ali Kemal Çınar’ın yazıp yönetip ve oynadığı, sıradışı bir süperkahraman hikayesi anlatan komedi “Genco”, 13:00’te Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de… Filmin gösterimine yönetmeni Ali Kemal Çınar da katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
- Mısırlı yönetmen Mohamed Siam’ın kendi ülkesinin yitişine dair anlattığı kişisel ve kalbi kırık hikâyesi “Whose Country?/Kimin Ülkesi?”, 16:00’da Cinemaximum Akasya Salon 6’da…
- “Shrek 2”, “Monsters vs. Aliens” filmlerinin yönetmeni Conrad Vernon’ın Greg Tiernan ile birlikte yönettiği, Seth Rogen, Kristen Wiig, James Franco ve Salma Hayek gibi yıldız isimlerin seslendirdiği, yılın en sıradışı animasyonu “Sausage Party/Sosis Partisi”, 19:00’da Cinemaximum Kanyon Salon 9’da…
- Aşk ve Başka Bi’ Dünya Yarışması’na Türkiye’den katılan ve Mersin’de kurulan Yedi Renk Derneği’nin mücadelesini konu alan “Gacı Gibi”; 19:00’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te… Filmin gösterimine yönetmeni Serkan Çiftçi de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak.
- Gerçek aşka dair mitleri kırarak, aşk kavramını kafamızda yeniden şekillendirmemizi sağlayan “LoveTrue/GerçekAşk”, 19:00’da Cinemaximum Akasya Salon 6’da…
- Polonyalı Agnieszka Smoczyńsk’in Sundance’te Jüri Özel Ödülü alan, Austin Fantastic Fest, Fantasia, Fantasporto gibi önde gelen fantastik film festivallerinden ödüllerle dönen, Küçük Deniz Kızı masalının tuhaf ve karanlık modern versiyonuyla seyirciyi şoke eden filmi “The Lure/Deniz Kızlarının Şarkısı”, 21:30’da Cinemaximum Akasya Salon 6’da…
- Oscar ödüllü Hollandalı animasyon film yönetmeni Midhaël Dudok de Wit’in Studio Ghibli’nin yapımcılığında çektiği, Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünden Jüri Özel Ödülü’yle dönen ve En İyi Animasyon dalında Oscar yarışının en güçlü adaylarından, diyalogsuz, sade, ama hipnotize edici “The Red Turtle/Kırmızı Kaplumbağa”, 21:30’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 3’te…
- İtalyan yetişkin filmlerinin en tanınmış oyuncu ve yönetmenlerinden Rocco Siffredi’nin kariyerini konu alan “Rocco”, 23:59’da Cinemaximum City's Nişantaşı Salon 7’de…
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