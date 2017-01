!f Yarın ile Sanal Gerçeklik !f İstanbul’da

!f Yarın kapsamında sohbetler, atölyeler ve sanal gerçeklik sergisi 17-26 Şubat tarihlerinde Alt Sanat Mekânı’nda sanatseverleri ve heyecan arayan !f’çileri bekliyor. Deniz Tortum’un küratörlüğünde gerçekleşecek sergide, Phil adlı androidin gözlerinden geleceğe bakacağımız “Ben, Philip”ten Zeki Müren’in hayranlarından gelen mesajları biriktiren telefon hattının hikâyesini konu alan “Zeki Müren Hattı”na, son yılların en çok ses getirmiş çalışmaları, !f İstanbul boyunca ücretsiz deneyimlenebilecek.

İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde 5. kez gerçekleşecek ve 16 Şubat’ta başlayacak 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin bu yıl ilkini düzenleyeceği !f Yarın, !f’çileri sinema başta olmak üzere sanat ve medya alanını derinden etkileyen ve geleceğin sanat dalları arasında anılmaya başlanan sanal gerçekliğin heyecan verici ve başdöndürücü dünyasına davet ediyor.



Yılın en ses getiren işleri Samsung ortaklığı ile !f Yarın’da

Türkiye’de bir film festivalinde ilk kez geçen yıl !f İstanbul’da gerçekleşen sanal gerçeklik sergisi, bu yıl Samsung’un sunduğu Samsung Gear VR deneyimi ile daha da zenginleşerek ve heyecan verici işlerle çoğalarak !f Yarın kapsamında seyirciyle buluşuyor.

Küratörlüğünü yönetmen ve sanal gerçeklik dünyasının yön belirleyici merkezlerinden MIT Media Lab araştırmacılarından Deniz Tortum’un üstlendiği ve bomontiada Alt Sanat Mekânı’nda deneyimlenebilecek Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler Sergisi’nde son yılların en çok ses getiren 13 işi bir araya geliyor.





İzleyiciyi sanal gerçeklik gözlüğüyle bir tecrit hücresine sokan “6X9”; Filibeli Ahmed Hilmi’nin ‘Amak-ı Hayal’ romanının sanal gerçeklik için serbest bir şekilde uyarlanmasıyla ortaya çıkan “Annica”; “Fantasia” filminden esinle hazırlanan, izleyicinin de parçası olduğu soyut bir müzik ve dans deneyimi sunan “Ateş Kuşu: Peri”; bakma eyleminin anlamının, evrimsel süreç içinde, suda yaşayan canlılardan bilgisayar aracılığıyla kontrol edilen akıllı füzelere kadar nasıl değiştiğini özgün bir farkındalıkla anlatan “Bakmanın Kısa Tarihi”; 20. yüzyıl boyunca İstanbul’da değişen gündelik hayat akışını çeşitli kurgusal karakterler üzerinden anlatan “Ben İstanbul"; bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in ölümünün 23. yılı olan 2005’te robotik mühendisi David Hanson’ın yazarın suretini kullanarak yarattığı Phil adlı androidin gözlerinden geleceğe bakacağımız “Ben, Philip”; 6-7 Eylül olaylarına bir fotoğraf stüdyosunun içinden tanıklık etmenizi sağlayan “Eylül 1955”; Felluce’de çekilmiş ilk 360 derece VR deneyimlerinden biri olan “Felluce Kuşatması”; seyirciyi çeşitli göçebe toplulukların yanına misafir ederek bu toplulukların günlük yaşamlarına tanıklık etmesini sağlayan “Göçebeler”; ormanda yaşayan dört canlı türünün gözünden ormanı keşfe çıkaran “In the Eyes of the Animal”; geçen yıl !f’in Keş!f Yarışması’nda izlediğimiz ve yılın en iyi filmlerinden biri sayılan “Notes on Blindness”ın Sanal Gerçeklik deneyimini yaşatan, körlüğün içsel dünyasıyla ilgili eşsiz bir deneyim sunan “Körlük Üzerine Notlar: Karanlığa Doğru”; 1916 yılında İrlanda’daki Paskalya Ayaklanması’nda yer almış bir gencin, Willie McNeive’in ses kayıtları aracılığıyla seyirciyi ayaklanmanın tam ortasına sokan “Paskalya Ayaklanması: İsyancının Sesi” ve basit bir telefon hattı ve interaktif web deneyimi aracılığıyla Zeki Müren’e gönderilen yüzlerce mesajı biriktirerek Sanat Güneşi’ne duyulan hayranlığa ve geçmiş günlerin Türkiye’sine karşı hissedilen bir nostaljiye de ayna tutan “Zeki Müren Hattı”, !f İstanbul boyunca Alt Sanat Mekânı’nda deneyimlenebilecek.

Sanal gerçeklik dünyasını deneyimleyin

!f Yarın kapsamında ayrıca atölye çalışmaları ve konuşmalar da gerçekleşecek. 19 Şubat’ta düzenlenecek !f Yarın Forum, sergide işlerini izleyeceğimiz sanatçıların yeni iletişim ve yaratıcılık mecraları hakkındaki deneyimlerini dinleme fırsatı sunarken, Ersin Han Ersin ile Ergin Şanal moderatörlüğünde düzenlenecek “Sanal Gerçeklik Deneyimleri Yaratmanın İncelikleri” başlıklı atölye ve Nil Tuzcu ile Beyza Boyacıoğlu’nun yürüteceği “İnteraktif Bir Dünyada Hikâye Anlatmanın Yolları” atölyesi yaratıcıların deneyimlerini paylaşacakları ve katılımcılara yeni anlatım yöntemleri için ilham verecekleri bir buluşma noktası olacak.