Fahriye Evcen, Koton İle En Beğenilen Marka Yüzü seçildi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) Akademetre iş birliğiyle geleneksel olarak gerçekleştirdiği AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları araştırması sonuçlandı. 15 kategorinin birincilerinin ödüllendirildiği törenden Koton, iki ödülle döndü.



21 Şubat’ta Zorlu Center PSM’de gerçekleşen AYD Ödül Töreni’nde Koton, üst üste beşinci kez “En Beğenilen ve Tercih Edilen Kadın Giyim Markası Ödülü”nü alırken, Fahriye Evcen ile iş birliğinin sonucunda da bu sene yeni bir kategoride de ödüle layık görüldü. İlk kez bir marka yüzü ile çalışan Koton, yine ilk kez bir moda markasının yüzü olan Fahriye Evcen ile birlikte “En Beğenilen Marka Yüzü” ödülünü evine götürdü.



Alınan ödülden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Fahriye Evcen “Kendimi artık global bir markanın yüzünden çok Koton’un bir parçasıymışım gibi hissediyorum. Bu ödülü almamızdaki en büyük etken sanıyorum ki Koton ile aramızda kurduğumuz bağ. Bu işbirliği, benim de ilk kez bir moda markasının yüzü olmam nedeniyle çok heyecan verici oldu.” dedi.



Fahriye Evcen’in desteği ile ‘Moda, Koton’da’ mottosunu müşterilerinin zihninde daha da perçinlediklerini ifade ederek ödülü alan Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz ise “Fahriye Evcen ile birlikte verdiğimiz mesajlarımız müşterilerimiz tarafından heyecan ve ilgiyle kabul gördü. Bu heyecan ve ilgi sayesinde iletişimini yaptığımız jean, triko ve kaban kategorilerinde iki katına ulaşan satış artışları gördük. Ailemize kattıklarından dolayı Fahriye Evcen’e teşekkür ediyorum.’ dedi.

