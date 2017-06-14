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Faik Sönmez'de Beklenen "Sezon İndirimi" Başladı

Faik Sönmez'de Beklenen "Sezon İndirimi" Başladı

Yaz mevsimi tüm sıcaklığı ile yaşanırken, sezonun en güzel indirimi Faik Sönmez’de…


Yaz koleksiyonunun birbirinden zarif parçalarına indirimli fiyatlarla sahip olmak için Faik Sönmez mağazalarına uğramayı unutmayın.

Faik Sönmez’in; trendy ve modern çizgilerin hakim olduğu yaz koleksiyonunda, gün içinde ve özel gecelerde rahatlıkla kullanabileceğiniz iddialı tasarımlar mevcut. Aqua maviden tropik temalara, canlı sarılardan çarpıcı kırmızı tonlara, “sıcak yaz”ı farklı bir tarzla yaşamak için Faik Sönmez mağazaları sizi bekliyor. Sıcak iklimlerden esinlenen, etnik ve otantik tarzın hüküm sürdüğü koleksiyonun en hit parçalarına indirimli olarak sahip olabilirsiniz.
Faik Sönmez'in birbirinden farklı ve göz alıcı modellerine internetten ulaşmak isterseniz  online alışveriş için www.faiksonmez.com adresini tıklamanız yeterli...
 


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