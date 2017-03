Far Kullanmanın Püf Noktaları

Far seçerken veya uygularken, kalıcılığını da artırmaya yönelik neler yapılabilir sizler için yazdık…



Doğru Fırça Kullanımı



İyi bir göz makyajı için iyi bir far kadar, farı uyguladığınız fırçalar da önemlidir. Doğru sünger uçlu fırçalar bu konuda size yardımcı olacaktır. Devamında ise kullandığınız farları homojen bir şekilde dağıtmak için karıştırma fırçası kullanabilirsiniz.



Yüzünüze uyguladığınız baz nasıl ten ürünlerini gün boyu tutuyorsa, far bazı da yaptığınız göz makyajı için sağlam bir temel oluşturuyor. Far bazı sürerek makyaja pürüzsüz bir zemin hazırlamış olursunuz. Bazı sürdükten sonra gözleriniz kapalı birkaç saniye beklerseniz, baz çizgilere dolmadan cilt tarafından emilir.Farklı tür ve yapılardaki far zenginliği, seçim yapmanızı zorlaştırabilir. Krem dokudaki farları parmak uçlarınızla uygulayarak daha rahat makyaj yapabilirsiniz. Pudra yapılı farlarda ise uygulama yaparken daha dikkatli olmalısınız. Fırçanıza az ürün alıp fazlasını silkeleyerek uygulama yapmalısınız. Tarzınıza uygun renk ve yapıdaki far paletleri ise oldukça kullanışlı oluyor. Paletler sayesinde birden fazla renk seçeneği ile istediğiniz makyajı yapabilirsiniz.