Farklı Fikirlerle Peynir Tabağı Sunumu

Misafir ağırlamayı bir keyif haline getiren Crate and Barrel, pratik ikramlar ve lezzetlere lezzet katan sunumlar için ipuçlarını sizlerle paylaşıyor. Dünya ev perakendesinin gözde markası Crate and Barrel, misafirleriniz için hazırlayacağınız lezzetleri tamamlamak ve uzun sohbetleri renklendirmek için doyurucu peynir tabaklarını öneriyor.



PEYNİR TABAĞI HAZIRLARKEN…



Fark yaratan bir peynir tabağı için işe çeşitli lezzetleri bir arada kullanarak başlayabilirsiniz. Özetle; tabağınızda yumuşak, mavi, eski ve sert peynirlerden en az birer tane bulunmasını öneririz. Peynir çeşitleri olarak ise bilindik üçlüden vazgeçmeyerek lezzeti garantileyebilirsiniz: koyun, inek ve keçi. Amacınızın yeni tatlar sunmak olduğu kadar misafirlerinizi memnun etmek olduğunu da unutmayın. O yüzden güzel bir keçi peyniri, manchego veya eskimiş bir çedar bulundurarak kendilerini tamamen yabancı tatlar içerisinde bulmalarının önüne geçebilirsiniz. Toplamda 4-5 çeşit peynir ile keyifli bir tabağa imza atabilirsiniz.



Crate and Barrel, peynir tabağınızı, arada damak tadınızı sıfırlayacak atıştırmalıklarla süslemenizi öneriyor. Kuru ve taze meyveler (elma, sert armut, incir), susamlı krakerler ve ekmek (sert kabuklu, yoğun), kuru yemişler (badem), zeytinler, şarküteri ürünleri, baharatlı hardal ve bal gibi tatları tercih ederek peynir tabağınızıtamamlayabilirsiniz.İhtiyaç duyacağınız tabak ve servis tahtası sayısı, sunumunu yaptığınız peynirlerin sayısına ve tatlarının ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Güçlü kokulu peynirleri, orta seviyedekilerden ayrı tutmanızda fayda var. Görsel çekiciliği arttırmak için Crate and Barrel'ın geniş ürün yelpazesinden mermer, metal, kil ve ahşap malzemeleri tercih ederek sofranızı tamamlayabilirsiniz.Zeytin ve kuruyemiş gibi yiyecekleri tabak ve kaselere koyabilir, çıtır çerez, ekmek, şarküteri ürünleri ve meyve gibi yiyecekler için de ahşap tahtaları tercih ederek şık bir sunuma imza atabilirsiniz. Hardal, bal ve reçel gibi yumuşak yiyecekleri de servis kaşıkları ile beraber minyatür kaselere yerleştirerek sofranızda son dokunuşu yaratabilirsiniz.Her peynir çeşidinin değişik bir bıçak gerektirdiğini unutmamak önemli ipuçları arasında yer alıyor. Yumuşak bıçaklar ve teller, yumuşak peynirleri keserken, sert bıçakları sert peynirler üzerinde, üçgen bıçaklar ve çatalları ise parçalı yiyecekleri alırken kullanabilirsiniz.Crate and Barrel, koruma ve aynı zamanda tahtanıza renk katmak adına peynir kağıtlarını kullanmanızı öneriyor. Seramik 6'lı Peynir İşaretleyici Seti de misafirlerinizin yedikleri peynirleri tanımaları açısından kullanışlı olurken sofranıza da renk katacak seçenekler arasında yer alıyor.