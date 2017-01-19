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Farklı Kahvaltı Önerileri

Farklı Kahvaltı Önerileri

Her ne kadar zengin bir kahvaltı kültürümüz olsa da zaman zaman aynı kahvaltılardan sıkılıyor, farklı alternatifler arıyoruz. İşte bu noktada yardımınıza yetişebilecek farklı kahvaltı önerilerini sizler için yazdık…

Banana Split
 
Genelde tatlı olarak tüketmeye alışkın olduğumuz Banana Split’te birkaç ufak değişiklik yaparak sağlıklı bir kahvaltı oluşturmamız mümkün. Bir adet iri muzu soyup tabağa yerleştirin. Üzerine, bir yemek kaşığı süzme yoğurdu ve bir çay bardağı ev yoğurdunu çırparak dökün. Bir avuç ceviz, biraz badem veya damak zevkiniz göre kuru yemişleri iri parçalar halinde blenderdan geçirerek karışımın üzerine serpiştirin. Son olarak bir tatlı kaşığı balı da tabağınızın üzerinde gezdirdiğinizde, lezzetli ve sağlıklı, aynı zamanda farklı bir kahvaltı alternatifiniz olacak.
 
Yumurtalı Sandviç
 
İki adet yumurtayı sarılarını bozmadan tavada pişirin. İki dilim tam buğday ekmeğini de bir yandan kızartın. Yıkayıp hazırladığınız ıspanak yapraklarıyla bir miktar lor peynirine de bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edin. Kısa bir süre pişirin ve ekmeklerin üzerine ıspanaklı karışımı döktükten sonra yumurtaları yerleştirin.
 
Yulaf Ezmesi
 
Bir kâsenin içine 3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi alın ve üzerine göz kararı badem sütü veya herhangi bir süt ekleyin. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ve rendelenmiş elma ilave edin. Damak zevkinize göre tarçın ekledikten sonra 1 gece boyunca buzdolabında bekletin. Sabah size harika bir kahvaltı bekliyor olacak!
 
Yalancı Keşkek
 
3-4  yemek kaşığı yulafı kâseye koyup üzerine çok az su ekleyin. 1 gece kadar yulafları şişmeleri için bekletebileceğiniz gibi fırın kullanarak hiç bekletmeden de bu işlemi yapabilirsiniz. Yulafların üzerine ise çırpılmış yoğurt ve zeytinyağında kızartılmış kırmızı biber ilave edin. Afiyet olsun!
 
Fıstık Ezmeli Smoothie
 
Dondurulmuş bir adet muz, bir su bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, iki tatlı kaşığı yer fıstığı ezmesi, bir tatlı kaşığı bal ve birkaç buz parçasını blender’dan geçirin. Enfes bir smoothie sizi bekliyor! 
 


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