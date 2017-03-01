Feminen Pembe

Kim pembe rengini sevmez ki? Her zaman içimizi ısıtan, bizi canlandıran ve masumlaştıran optimist bir renk pembe. Ama bu sezonda feminenliği ve olgunluğu ile dikkat çekiyor. Pasteli, canlısı, koyusu ve açığıyla vitrinlerde yerlerini aldılar bile. Bu pembe rüyaya göz atmaya ne dersiniz ?



Pembe en çok şu renkle uyar diyemeyeceğim çünkü pembe aslında tüm renkler ile uyum sağlayan bir renk. Hatta daha önceden fark edemediğimiz ama aslında pembe ile yan yana geldiğinde çok güzel kombinasyonlar oluşturan renkler de var.Öncelikle her renk gibi pembeyi de beyaz ve siyah ile kombinleyebilirsiniz. Biraz kolaya kaçmak olur ama gün kurtarır.Kim bilebilirdi ki pembe ve kırmızının bu kadar güzel bir uyum sağlayacağını? Pembeyi bu sezon en çok kırmızının yanında göreceğiz. Hatta şimdiden onlara ayrılmaz ikili de diyebiliriz bence.Benim pembeye en çok yakıştırdığım renk ise gri! Bu iki soğuk renk ile soft ve sofistike bir görünüm yakalayabilirsiniz...En çok soft pembe ile toprak tonlarına yakışan ton sür ton trendini de bu sene sezonda rahatça uygulayabilirsiniz.Eğer ben farklı olmak istiyorum derseniz de biraz cesur olup bu pembeyi çok farklı renklerle de kullanabilirsiniz. Sonuçta hala zıt renkleri kombinlemek trend değil mi ?Siz hala pembenin olgunluğunu keşfedemediniz mi? Eğer ki kıyafette pembe tercih etmek istemezseniz mutlaka bu trende çanta, ayakkabı ve aksesuarlarda uymanıza tavsiye ederim...O zaman hep beraber gelecek baharı ve yazı pembeler ile süsleyelim...