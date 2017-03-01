  1. Anasayfa
  2. Feminen Pembe
Feminen Pembe

Feminen Pembe

Bu sezon en çok göreceğimiz renklerden birisi, çocuksu siluetlerden feminen ve olgun görünümlere terfi eden PEMBE.

Kim pembe rengini sevmez ki? Her zaman içimizi ısıtan, bizi canlandıran ve masumlaştıran optimist bir renk pembe. Ama bu sezonda feminenliği ve olgunluğu ile dikkat çekiyor. Pasteli, canlısı, koyusu ve açığıyla vitrinlerde yerlerini aldılar bile. Bu pembe rüyaya göz atmaya ne dersiniz ?
 

muhafazakar moda tesettür modası pembe renk

Pembe en çok şu renkle uyar diyemeyeceğim çünkü pembe aslında tüm renkler ile uyum sağlayan bir renk. Hatta daha önceden fark edemediğimiz ama aslında pembe ile yan yana geldiğinde çok güzel kombinasyonlar oluşturan renkler de var.

Öncelikle her renk gibi pembeyi de beyaz ve siyah ile kombinleyebilirsiniz. Biraz kolaya kaçmak olur ama gün kurtarır.
 
muhafazakar moda tesettür modası pembe renk
 
muhafazakar moda tesettür modası pembe

Kim bilebilirdi ki pembe ve kırmızının bu kadar güzel bir uyum sağlayacağını? Pembeyi bu sezon en çok kırmızının yanında göreceğiz. Hatta şimdiden onlara ayrılmaz ikili de diyebiliriz bence.
 
muhafazakar moda

Benim pembeye en çok yakıştırdığım renk ise gri! Bu iki soğuk renk ile soft ve sofistike bir görünüm yakalayabilirsiniz...
 
muhafazakar moda stil

En çok soft pembe ile toprak tonlarına yakışan ton sür ton trendini de bu sene sezonda rahatça uygulayabilirsiniz.
 
​ muhafazakar moda tesettür modası

Eğer ben farklı olmak istiyorum derseniz de biraz cesur olup bu pembeyi çok farklı renklerle de kullanabilirsiniz. Sonuçta hala zıt renkleri kombinlemek trend değil mi ?
 
muhafazakar moda tesettür modası

Siz hala pembenin olgunluğunu keşfedemediniz mi? Eğer ki kıyafette pembe tercih etmek istemezseniz mutlaka bu trende çanta, ayakkabı ve aksesuarlarda uymanıza tavsiye ederim...

 
muhafazakar moda tesettür modası
 
muhafazakar moda tesettür modası
O zaman hep beraber gelecek baharı ve yazı pembeler ile süsleyelim...

Asude Davran
@asudedavran
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yorumlar (1)

Rukiye Aziz ARIER
14:54, 01 Mart 2017 Çarşamba
Asude Hanım her zaman olduğu gibi yine güzel bir yazı yazmışsınız tebrik eder yazılarınızın ve başarılarınızın devamını dilerim.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.