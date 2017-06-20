fendi 2017 sonbahar koleksiyonu



Fendi markası, 2017 Sonbahar dönemi koleksiyonunu tanıttı. Fendi’nin 20017 sonbaharı için tanıttığı mevsimlik kadın koleksiyonu moda severleri geçmişe götürerek moda dünyasının tozlu sayfalarında seyahat ettirdi.



Fendi, 2017 sonbahar sezonunda da iddiasını koruyan bir koleksiyon ile karşımızda! Fendi markasının yıllardır devam eden romantik çizgisi bu sefer estetik bir şekilde çağdaş tasarım detaylarıyla harmanlandı ve bu birliktelik moda dünyası tarafından olumlu övgüler aldı. Karl Lagerfeld yeni koleksiyon da dinamizm vurgusu ile ön plana çıkıyor.Fendi markası 2017 sonbaharı için kürk, deri, püskül gibi feminen detaylar içeren bir koleksiyon hazırladı. Yeni sezon koleksiyonunda eteklerden, paltolara, spor ayakkabılardan, çantalara kadar tüm parçalara da yer verildi.Fendi’nin yıllara meydan okuyan tasarımcısı Karl Lagerfeld, yeni koleksiyonda da farkını ortaya koyuyor. Yeni sezon koleksiyonunda üç boyutlu kabartma geometrik detaylar ile yine üç boyutlu çiçek kabartmalarına yer verilerek hem dinamizm hem de romantik esintilere yer veriliyor. Fendi’nin üç boyut etkisini özellikle çanta ve paltolarında daha fazla göreceğiz.Çanta demişken, 2017 yılında Fendi markasının çantaları sezona damgasını vurmuş durumda. Fendi çantalarının dikkat çeken ve sezona damgasını vuran asıl özelliği ise değiştirilebilen, maksimalist çanta sapları oldu. Fendi’nin yarattığı bu akım, sadece bu sezon değil, moda dünyasında birkaç sezon daha konuşulacak gibi gözüküyor.