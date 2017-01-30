Fendi’den Eğlence Dolu Koleksiyon!
Son zamanlarda ayakkabı ve özellikle çantaları, aksesuarlarla kişiselleştirme trendine Fendi’den destek geldi.
Bu akımı başlatan dünyaca ünlü markalardan olan Fendi, yeni sunduğu koleksiyonu ile alfabeyi eğlenceye, eğlenceyi de çanta süsüne dönüştürüyor.
ABClick serisi ile sezona damgasını vurmaya hazırlanan Fendi, isminizi oluşturan harflerden meydana gelen rengârenk aksesuarlarla; çanta, ayakkabı, sandalet ve askıları ufak dokunuşlarla kişiye özel hale getiriyor.
Aksesuarlarda görmeye alıştığımız kürk kullanımı, böylece bu kez de küçük harflerle bir araya geliyor. Fendi’nin yeni videosuyla lanse ettiği bu aksesuarları; ayakkabı veya çantanıza takabileceğiniz gibi, sadece kolye olarak bile kullanabilirsiniz.
İlk defa Resort 2017 koleksiyonunda görücüye çıkan bu eğlenceli aksesuar koleksiyonu, ay itibariyle hem mağazalarda hem Fendi’nin resmi web sitesinde!
Bu akımı başlatan dünyaca ünlü markalardan olan Fendi, yeni sunduğu koleksiyonu ile alfabeyi eğlenceye, eğlenceyi de çanta süsüne dönüştürüyor.
ABClick serisi ile sezona damgasını vurmaya hazırlanan Fendi, isminizi oluşturan harflerden meydana gelen rengârenk aksesuarlarla; çanta, ayakkabı, sandalet ve askıları ufak dokunuşlarla kişiye özel hale getiriyor.
Aksesuarlarda görmeye alıştığımız kürk kullanımı, böylece bu kez de küçük harflerle bir araya geliyor. Fendi’nin yeni videosuyla lanse ettiği bu aksesuarları; ayakkabı veya çantanıza takabileceğiniz gibi, sadece kolye olarak bile kullanabilirsiniz.
İlk defa Resort 2017 koleksiyonunda görücüye çıkan bu eğlenceli aksesuar koleksiyonu, ay itibariyle hem mağazalarda hem Fendi’nin resmi web sitesinde!
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