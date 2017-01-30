Fendi’den Eğlence Dolu Koleksiyon!

Bu akımı başlatan dünyaca ünlü markalardan olan Fendi, yeni sunduğu koleksiyonu ile alfabeyi eğlenceye, eğlenceyi de çanta süsüne dönüştürüyor.



ABClick serisi ile sezona damgasını vurmaya hazırlanan, isminizi oluşturan harflerden meydana gelen rengârenk aksesuarlarla; çanta, ayakkabı, sandalet ve askıları ufak dokunuşlarla kişiye özel hale getiriyor.Aksesuarlarda görmeye alıştığımız kürk kullanımı, böylece bu kez de küçük harflerle bir araya geliyor. Fendi’nin yeni videosuyla lanse ettiği bu aksesuarları; ayakkabı veya çantanıza takabileceğiniz gibi, sadece kolye olarak bile kullanabilirsiniz.İlk defakoleksiyonunda görücüye çıkan bu eğlenceli aksesuar koleksiyonu, ay itibariyle hem mağazalarda hem Fendi’nin resmi web sitesinde!