FIBA Başörütüsü Yasağını Kaldırdı!

FIBA, uzun zamandır beklenen başörtüsü kararını sonunda açıkladı.



Buna göre 2014 yılından beri Müslüman kadın basketbolcuların başörtüleri ile oynamak için verdikleri mücadele başarı ile sonuçlandı.



Uluslararası basketbol federasyonu FIBA'nın yasakları arasındaki 'başa takılan ekipman, giysi veya mücevher' maddesi sebebi ile Müslüman kadın sporcuların başörtüleri ile basketbol oynamalarına izin verilmiyordu. Bosna Hersek asıllı Amerikalı basketbolcu Indira Kaljo ile imza kampanyasını ilk başlatan isimlerden sonra, Mart ayında da Dünya Oyuncular Birliği, sekiz ulusal Basketbol Oyuncular Birliği adına FIBA'ya resmi talepte bulunmuştu. FIBA’nın Hong Kong’da gerçekleşen ara dönem genel kurulunda alınan kararla, artık kadın basketbolcular sahaya başörtülerini takarak çıkabilecek.



Eğer takımda birden fazla başörtülü sporcu varsa, aynı renk başörtüsü kullanmaları zorunlu olacak. Ayrıca örtüde fermuar, düğme vs. de bulunmayacak. 1 Ekim 2017 itibari ile yürürlüğe girecek bu karar ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç; bu özgürlüğün bütün branşlarda uygulanması gerektiğini, bunun için üzerlerine düşen her göreve hazır olduklarını belirtti.





