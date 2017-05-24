Fiveesarp.com



Five Eşarp ve şallarımızı kimi zaman desensiz tek renk, kimi zaman da doğadan ilham alan çiçeklerle tasarladık. Geometrik desen tutkunları sizleri de unutmadık.



Modern, sade ve şık olmayı seven bayanlar için tüm koleksiyonumuzu zamanın en iyi tasarımları ile günlük yaşamdaki vazgeçilmez renk tonlarının eşlik ettiği altın sarısından kırmızıya, Yaz Sezonunun naif rengi pudradan vizona kadar en doğru renk alternatiflerini bir araya getirerek hazırladık.İpek eşarba göre ütülenmeye daha az gereksinim duyan twill ve koton eşarplarımız her gün farklı tasarım ve renk alternatiflerinisunuyor.Koleksiyonlarımızı görmek, heyecanımızı paylaşmak ve açılışa özel sürpriz kampanyalarımız için sizleribekliyoruz.