  1. Anasayfa
  2. Fiveesarp.com
Fiveesarp.com

Fiveesarp.com

Fiveesarp.com Rahat ve Şık alternatifler sunuyor.


Five Eşarp ve şallarımızı kimi zaman desensiz tek renk, kimi zaman da doğadan ilham alan çiçeklerle tasarladık. Geometrik desen tutkunları sizleri de unutmadık.
 

five esarp

Modern, sade ve şık olmayı seven bayanlar için tüm koleksiyonumuzu zamanın en iyi tasarımları ile günlük yaşamdaki vazgeçilmez renk tonlarının eşlik ettiği altın sarısından kırmızıya, Yaz Sezonunun naif rengi pudradan vizona kadar en doğru renk alternatiflerini bir araya getirerek hazırladık.
 
five esarp

İpek eşarba göre ütülenmeye daha az gereksinim duyan twill ve koton eşarplarımız her gün farklı tasarım ve renk alternatiflerini fiveesarp.com sunuyor.
 
five esarp

Koleksiyonlarımızı görmek, heyecanımızı paylaşmak ve açılışa özel sürpriz kampanyalarımız için sizleri fiveesarp.com’ a bekliyoruz.
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.