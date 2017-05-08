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Floral Duruş

Floral Duruş


Mayıs ayı ile beraber tam anlamıyla gelen bahar ve yaklaşan yaz, birçok güzelliğin de habercisi aynı zamanda.
 
Bizler de tüm güzellikleri her bir parçasına yansıtan Mimya ile harika bir moda çekimi gerçekleştirdik. Yeni sezonun ipuçları, heyecan katan renk ve desenler, baharla birlikte çiçeklenen ve yeşillenen doğanın adeta moda dünyasına yansıması gibi...
 

mimya muhazafakar moda
 
mimya muhazafakar moda
 
mimya muhazafakar moda
 
mimya muhazafakar moda
 
mimya muhazafakar moda
 
mimya muhazafakar moda


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