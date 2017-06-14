Flormar ile Tropikal Yolculuk

Birbirinden güzel ürünlerin bulunduğu Tropical Splash koleksiyonu ilk olarak size renkli ve şirin ambalajları ile etkiliyor. Buram buram tropikal kokan ambalajların yanı sıra hem bronz hem de canlı renklerden oluşturulan koleksiyon ile yazın keyfini çıkarmak size kalmış.



Koleksiyondaki “Tropical Sun Bronzing Powder” ile yapaylıktan uzak, tamamen doğal bronz etkisi elde edebilirsiniz. “Splash Powder Illuminator” ise artık trend haline gelen aydınlatıcıların hepsine karşı güçlü bir aday konumunda. Özellikle parlak ve kalıcı olması ile gönülleri fethediyor. “Dramatic Volume Mascara” ile de o hep istediğiniz ama bir türlü ulaşamadığınız yoğun hacimli kirpik görünümünü yakalayabilirsiniz. Üzerine de tam da yaza göre “Summet Metallics Eyeshadows” farlar uygun olacaktır. Yazın hem hafif, ferah hem de güzel kokmak için ise “Splash Edt” ve “Splash Body Mist”i öneriyoruz.



Benzer Haberler Faik Sönmez'de Beklenen "Sezon İndirimi" Başladı 14 Haziran 2017 Yaz mevsimi tüm sıcaklığı ile yaşanırken, sezonun en güzel indi..