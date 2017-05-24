Formda Kalmaya Nasıl Yardımcı Oluyor?
Baharla birlikte gelen sağlık, semizotu. Kendine has ekşimsi, tuzlumsu bir bitki olan bu ilkbahar sebzesinin kökeni Orta Asya’ya dayanmakla birlikte, Avrupa’da ve Asya’da da yaygın olarak tüketiliyor. Ülkemizde sağlıklı beslenme bilinciyle son yıllarda sofralarımızda daha fazla yer bulan, sıcağından soğuğuna farklı lezzetlerde karşımıza çıkan semizotu tam bir şifa deposu.
Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, semizotunun 100 gramında 32 kalori bulunduğunu, bu yönüyle diyetlerde de güvenle yer alabileceğini belirtirken “Üstelik bu bahar sebzesi demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden oldukça zengindir. Diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla omega 3 yağ asidi içeriği de daha fazladır” diyor. Buna karşın zengin bir potasyum kaynağı olduğu için kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmesinin önerilmediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, semizotunun 10 önemli faydasını anlattı, semizotu ile yaratılan 4 değişik lezzetin de tarifini verdi.
- Kalbi koruyor
- Kötü kolesterolü düşürüyor
- Hastalıklardan koruyor
- Kanserin beslenme tedavisinde öneriliyor
- Böbrekte kum ve taşı döküyor
- Kabızlığı önlüyor
- Yorgunluk, halsizlik ve depresyona iyi geliyor
- Formda kalmaya yardımcı oluyor
- Cildi ve gözü koruyor
- Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “Semizotu; A, B1, B2,B6, C, E, niasin, nikotinik asit, beta karoten, riboflavin, folat gibi vitaminlerden ve özellikle K, Ca, Fe, Mg, Na, P, Cu, Zn ve Mn minerallerinden zengin olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye fayda sağlıyor” diyor.
Semizotu ile 4 farklı lezzet
- Bulgurlu Semizotu Yemeği
- 1 demet semizotu
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet kırmızı biber
- 2 yemek kaşığı bulgur
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Tuz, zeytinyağı
Yapılışı:
Semizotunun köklerini kesin. Saplarını küçük yapraklarını büyük doğrayın. İyice yıkayıp süzün. Tencereye zeytinyağı ilave edin. İçine küçük doğradığınız soğanları ekleyip kavurun. Kırmızıbiberi zar büyüklüğünde doğrayıp ilave edin. Bir tatlı kaşığı salça ekleyip 1 çay bardağı su ile salçayı inceltin. Semizotunu tencereye ekleyin. Üzerine ayıklayıp yıkadığınız pirinçleri ve tuzunu ilave edin. Semizotu kısık ateşte piştiği zaman kendi suyu ile pişebilen bir sebze ama içindeki pirinçler için 1 çay bardağı su ilave edilmeli. Kısık ateşte pirinçler ve semizotunun sap kısımları yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Yoğurtlu Semizotu Çorbası
- 300 gr semizotu
- 1,5 çay bardağı bulgur
- 1 orta boy soğan
- 3 su bardağı yoğurt
- Zeytinyağı
- 6 su bardağı su
- Zeytinyağı ve kırmızı pul biber
Yapılışı:
Soğanı küçük doğrayıp tencereye alın. Çok az zeytinyağı ile beraber hafif kavurun. Suyunu ve bulgurunu ekleyip bulgur yumuşayana kadar pişirin. Semizotunu temizleyip yıkayın, doğrayıp ilave edin. Biraz kaynatıp altını kapatın. Çorbayı soğumaya bırakın. Soğuyan çorbaya yoğurdu ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın. Çorbayı sıcak olarak hazırlamak isterseniz; aynı bir kapta yoğurdu, bir yumurtayı ve bir kaşık unu karıştırıp çorba kaynarken içine ekleyin. Yeniden kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Kesilmemesi için ara sıra karıştırın. Üzerine kırmızı pul biber ile zeytinyağını gezdirin.
Peynirli Semizotu Salatası
Malzemeler:
- 1/3 demet semizotu
- 1 adet orta boy domates
- 2 adet küçük boy salatalık
- 3-4 yemek kaşığı dilimli yeşil zeytin
- 2 yemek kaşığı az dövülmüş ceviz
- 50 gr beyaz peynir
- Zeytinyağı
- Limon suyu ya da nar ekşisi
- Tuz
Yapılışı:
Semizotunu yıkayıp iyice kurulayın ve irice doğrayın. Domates ve salatalıkları büyük küpler halinde kesin. Derin bir kaba doğranmış sebzeleri koyun. Üzerine dilimli yeşil zeytin ve dövülmüş ceviz ekleyin. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu yada nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Sosu semizotu salatasının üzerine döküp iyice karıştırın. Semizotu salatanızı servis tabağına alın, üzerini küp küp doğranmış beyaz peynir ile süsleyerek servis edin.
Kinoalı -Cevizli Semizotu Salatası
Malzemeler:
- Yarım demet semizotu
- Yarım demet dereotu
- 1 kırmızı biber,
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
- 4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
- 4-5 adet doğranmış kurutulmuş domates
- Zeytinyağı
- Limon suyu ya da nar ekşisi
- Tuz
Yapılışı:
Semizotunu ve dereotonu yıkayıp iyice kurulayın ve irice doğrayın. Kırmızıbiberleri büyük küpler halinde kesin. Derin bir kaba doğranmış sebzeleri koyun. Üzerine haşlanmış kinoa ve dövülmüş ceviz ekleyin. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu yada nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Sosu semizotu salatasının üzerine döküp iyice karıştırın. Semizotu salatanızı servis tabağına alın, üzerini küp küp doğranmış kurutulmuş domatesler ile süsleyerek servis edin.
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