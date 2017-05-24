Formda Kalmaya Nasıl Yardımcı Oluyor?

Baharla birlikte gelen sağlık, semizotu. Kendine has ekşimsi, tuzlumsu bir bitki olan bu ilkbahar sebzesinin kökeni Orta Asya’ya dayanmakla birlikte, Avrupa’da ve Asya’da da yaygın olarak tüketiliyor. Ülkemizde sağlıklı beslenme bilinciyle son yıllarda sofralarımızda daha fazla yer bulan, sıcağından soğuğuna farklı lezzetlerde karşımıza çıkan semizotu tam bir şifa deposu.



Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, semizotunun 100 gramında 32 kalori bulunduğunu, bu yönüyle diyetlerde de güvenle yer alabileceğini belirtirken “Üstelik bu bahar sebzesi demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden oldukça zengindir. Diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla omega 3 yağ asidi içeriği de daha fazladır” diyor. Buna karşın zengin bir potasyum kaynağı olduğu için kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmesinin önerilmediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, semizotunun 10 önemli faydasını anlattı, semizotu ile yaratılan 4 değişik lezzetin de tarifini verdi.



Kalbi koruyor

Kötü kolesterolü düşürüyor

Hastalıklardan koruyor

Kanserin beslenme tedavisinde öneriliyor

Böbrekte kum ve taşı döküyor

Kabızlığı önlüyor

Yorgunluk, halsizlik ve depresyona iyi geliyor

Formda kalmaya yardımcı oluyor

Cildi ve gözü koruyor

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Doymamış yağ asitlerinden; özellikle omega-3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bakımından zengin olan semizotu, bu özelliklerinden dolayı kalp damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor.İçeriğindeki zengin bileşenler sayesinde kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğu gibi, kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynuyor.Bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu etkiye sahip olduğundan vücudu hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı koruyor.Antioksidan ve antiinflamatuar etkisinden ötürü bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kanser gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor.“İdrar söktürücü ve toksin temizleyici özelliğe sahip olan semizotunun, böbrekteki kumu ve taşı döktüğü, dizanteri ve hemoroid problemlerinde olumlu etki gösterdiği çalışmalar ile kanıtlanmıştır” diyor.Baharın şifalı besini, içerdiği yüksek oranlı lifiyle kabızlığı önlüyor, kabızlık çekenlere bağırsakları çalıştırarak fayda sağlıyor.İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde, günümüzün önde gelen şikayetlerinden olan yorgunluk, halsizlik ve depresyona da iyi geliyor. Bilişsel fonksiyon ve büyüme, gelişmeyi destekliyor.Düşük kalori ve düşük glisemik indeksi ile kan şekerinin dengelenmesini sağlayan semizotu, formda kalmaya da yardımcı oluyor.Ciltte kuruluk gibi sorunlara fayda sağlayan semizotu, içeriğindeki A vitamini sayesinde göz problemlerine karşı da koruyucu etkiye sahip.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak “Semizotu; A, B1, B2,B6, C, E, niasin, nikotinik asit, beta karoten, riboflavin, folat gibi vitaminlerden ve özellikle K, Ca, Fe, Mg, Na, P, Cu, Zn ve Mn minerallerinden zengin olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye fayda sağlıyor” diyor.





Semizotu ile 4 farklı lezzet

Bulgurlu Semizotu Yemeği

1 demet semizotu

1 adet kuru soğan

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı bulgur

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz, zeytinyağı

Yoğurtlu Semizotu Çorbası

300 gr semizotu

1,5 çay bardağı bulgur

1 orta boy soğan

3 su bardağı yoğurt

Zeytinyağı

6 su bardağı su

Zeytinyağı ve kırmızı pul biber

1/3 demet semizotu

1 adet orta boy domates

2 adet küçük boy salatalık

3-4 yemek kaşığı dilimli yeşil zeytin

2 yemek kaşığı az dövülmüş ceviz

50 gr beyaz peynir

Zeytinyağı

Limon suyu ya da nar ekşisi

Tuz

Yarım demet semizotu

Yarım demet dereotu

1 kırmızı biber,

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

4-5 adet doğranmış kurutulmuş domates

Zeytinyağı

Limon suyu ya da nar ekşisi

Tuz

Semizotunun köklerini kesin. Saplarını küçük yapraklarını büyük doğrayın. İyice yıkayıp süzün. Tencereye zeytinyağı ilave edin. İçine küçük doğradığınız soğanları ekleyip kavurun. Kırmızıbiberi zar büyüklüğünde doğrayıp ilave edin. Bir tatlı kaşığı salça ekleyip 1 çay bardağı su ile salçayı inceltin. Semizotunu tencereye ekleyin. Üzerine ayıklayıp yıkadığınız pirinçleri ve tuzunu ilave edin. Semizotu kısık ateşte piştiği zaman kendi suyu ile pişebilen bir sebze ama içindeki pirinçler için 1 çay bardağı su ilave edilmeli. Kısık ateşte pirinçler ve semizotunun sap kısımları yumuşayıncaya kadar pişirin.Soğanı küçük doğrayıp tencereye alın. Çok az zeytinyağı ile beraber hafif kavurun. Suyunu ve bulgurunu ekleyip bulgur yumuşayana kadar pişirin. Semizotunu temizleyip yıkayın, doğrayıp ilave edin. Biraz kaynatıp altını kapatın. Çorbayı soğumaya bırakın. Soğuyan çorbaya yoğurdu ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın. Çorbayı sıcak olarak hazırlamak isterseniz; aynı bir kapta yoğurdu, bir yumurtayı ve bir kaşık unu karıştırıp çorba kaynarken içine ekleyin. Yeniden kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Kesilmemesi için ara sıra karıştırın. Üzerine kırmızı pul biber ile zeytinyağını gezdirin.Semizotunu yıkayıp iyice kurulayın ve irice doğrayın. Domates ve salatalıkları büyük küpler halinde kesin. Derin bir kaba doğranmış sebzeleri koyun. Üzerine dilimli yeşil zeytin ve dövülmüş ceviz ekleyin. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu yada nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Sosu semizotu salatasının üzerine döküp iyice karıştırın. Semizotu salatanızı servis tabağına alın, üzerini küp küp doğranmış beyaz peynir ile süsleyerek servis edin.



Yapılışı:

Semizotunu ve dereotonu yıkayıp iyice kurulayın ve irice doğrayın. Kırmızıbiberleri büyük küpler halinde kesin. Derin bir kaba doğranmış sebzeleri koyun. Üzerine haşlanmış kinoa ve dövülmüş ceviz ekleyin. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu yada nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Sosu semizotu salatasının üzerine döküp iyice karıştırın. Semizotu salatanızı servis tabağına alın, üzerini küp küp doğranmış kurutulmuş domatesler ile süsleyerek servis edin.



