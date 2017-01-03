Fotojenik Görünmek İçin…

Kimisi fotoğraflarda hangi açıdan daha güzel çıktığını bilir, kimisi ise uğraşır ama olmaz. Fotojenik olmak ayrı ama fotojenik olmak için yapmanız gerekenler apayrı. Önerilerimize kulak verin ve fotoğraflarınızın hepsinde daha da güzel görünün!



1) Öncelikle bilmeniz gereken ilk şey, yüzünüzün sol tarafının fotoğraflarda her zaman daha güzel çıkmanızı sağladığıdır.



2) Fotoğraf makinesine ya da telefonunuza çok yakın durmayın. Bu tarz bir poz, olduğunuzdan daha kilolu görünmenize sebep olur. Fotoğraf makinesini ya da telefonunuzu kolunuzun el verdiği kadar yukarıda tutmaya çalışın.



3) Boydan fotoğraf çekilmek istiyorsanız, fotoğrafınızı çekecek olan kişinin aşağıdan çekmesini sağlayın. Aşağıdan çekilen boy fotoğrafları, olduğunuzdan daha uzun görünmenizi sağlar.



4) Profiliniz tamamen kameraya dönük olmasın. Kafanızı çok az sola ya da sağa çevirerek açı sağlayın. Bu şekilde hem yüzünüze derinlik katacak hem de elmacık kemiklerinizi ön plana çıkarmış olacaksınız.



5) Otururken poz vermek istiyorsanız, fotoğrafınızı çekecek kişinin biraz yukarıdan çekmesini rica edin.



​6) Fotoğrafınızı sosyal medyada paylaşacaksanız, tüm vücudunuzun gözükeceği şekilde fotoğrafı kesin. Böylece fotoğrafa dikey uzunluk illüzyonu sağlamış olacaksınız.



7) Kendinizi zorlayarak gülümsemekten vazgeçin. Gözlerinizi kapatın, tam fotoğraf çekilmeden önce açıp olduğunuz gibi gülümseyin. Bu şekilde içten bir gülümseme sağlamış olacaksınız.



8) Fotoğraf çekilmeden önce sağ tarafa bakmak, göz bebeklerinizin daralmasını sağlayarak fotoğraflarda gözlerinizin kırmızı çıkma riskini azaltacak.



9) Fotoğraf çekilirken "cheese" yerine "money" kelimesini kullanmayı deneyin. "Money" kelimesi dudaklarınızın köşesini yukarı kaldırarak fotoğraflarda güzel gülümsemiş olmanızı sağlar.

