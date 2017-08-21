Four Seasons Otelleri'nde Ramazan Ayına Özel Lezzetler Sizi Bekliyor



Four Seasons Hotel Bosphorus Ramazan ayını birbirinden lezzetli yemeklere ev sahipliği yapan Aqua Restaurant’ta karşılıyor. Boğaz’a hâkim etkileyici atmosferi ile Aqua, Ramazan’a özel hazırladığı tatları fasıl eşliğinde açık büfe olarak misafirlerine sunuyor. Bu zengin büfede lezzetli iftariyeliklerden, serin şerbetlere, geleneksel zeytinyağlılardan barbekü çeşitlerine kadar geniş bir yelpazeden oluşan seçenekler yer alıyor. Şehrin en leziz dönerlerinden birini sunan Aqua’da, ev yapımı mantı ve sacda börek çeşitlerinin yanı sıra tatlı büfesinde ise baklava, şekerpare gibi geleneksel lezzetler ile iftarların vazgeçilmezi olan sütlü tatlılar bulunuyor.



Aqua Restaurant/ açık büfe iftar kişi başı 265 TL.

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0212 381 40 59’u arayınız.



Four Seasons Hotel Sultanahmet Tarihi Yarımada’nın kalbinde, geleneksel tatlardan oluşan özel bir büfe ile misafirlerini ağırlıyor. Otelin huzurlu avlusunda, minareler arasında konumlanan Seasons Restaurant’ta toprak çömlekte keşkekten, Edirne ciğerine, dönerden içli köfteye kadar lezzetli seçenekler konukların beğenisine sunuluyor. Zengin ızgara seçenekleri iftara hoş bir tat katarken meyve kompostoları, zencefilli elma gibi sağlıklı içecekler de damaklarda ferahlık sağlıyor. Sultanahmet’in otantik ambiyansında, Ramazan’ın ruhunu yansıtan iftar büfesinin yanı sıra enfes manzarası ile A’YA Teras da leziz içecekleri ile Ramazan ayında misafirlerini bekliyor.



Seasons Restaurant/ açık büfe iftar kişi başı 155 TL.

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0212 402 31 50’yi arayınız.

