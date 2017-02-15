French Twist Saç Modeli Nasıl Yapılır?
Son zamanlarda ünlü isimlerin severek kullandığı ve kırmızı halıda en dikkat çeken saç modellerinden birisi olan French Twist, sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Peki, nedir bu French Twist? İşte kırmızı halıda bile ünlülerin vazgeçilmez saç modelleri arasında yerini alan French Twist saç modelini yapmanın en basit yolu…
BİRİNCİ ADIM
Saçlarınızın hepsini bir tarafa tarayın. Eğer saçlarınızı soldan sağa doğru döndürmek istiyorsanız saçınızı sol taraftan sağa doğru tarayabilirsiniz. Eğer bunun tam tersini yapmak istiyorsanız ise tam tersi yönde taramanız gerekir. Saçınızı bu şekilde sabit tutmak için ise tel tokalardan destek alabilirsiniz. Çünkü bu saç modelinde saçların bir tarafta sabit durması çok önemlidir ve bunun için saç spreyi de kullanabilirsiniz.
İKİNCİ ADIM
Sol ya da sağ tarafta topladığınız tüm saçlarınızı şimdi döndürme zamanı. Saçlarınızı döndüre döndüre bükmeye başlayın ve topuz kıvamına getirin. İstediğiniz topuzu oluşturduktan sonra tel tokalarla saçınızı tutturup, sabitleme işlemini gerçekleştirin ve işte ünlü yıldızların severek kullandığı French Twist artık sizin!
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