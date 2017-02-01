Fujitsu’dan Dünyanın En Hafif Bilgisayarı

Bilgisayar serisi içerisinde dünyanın en hafif bilgisayarı olan Notebook Lifebook yeni ultra-hafif mobil bilgisayar da bulunuyor.



Lifebook P727/P Özellikleri



Fujitsu’nun yeni ultra hafif modeli, 799gram ağırlığında ve 15,5 mm inceliğinde. Siyah ve kırmızı olmak üzere iki renkte sunulan bilgisayarın yanı sıra tüm seri, en yeni 7. nesil Intel Core işlemci ailesinden işlemciler eklenerek kuvvetlendirildi. Aynı zamanda 360 derece dönebilen ekrana sahip olacak olan model, dönebilen ekranı sebebiyle de tablet veya stand olmak üzere farklı şekillerde de kullanılabilecek.

