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Fujitsu’dan Dünyanın En Hafif Bilgisayarı

Fujitsu’dan Dünyanın En Hafif Bilgisayarı

Geçtiğimiz günlerde Fujitsu Limited ve Fujitsu Client Computing Limited, dizüstü tablet ve iş istasyonları modellerini içeren 18 yeni kurumsal bilgisayarının tanıtımını yaparak piyasaya sunulduğunu duyurdu.

Bilgisayar serisi içerisinde dünyanın en hafif bilgisayarı olan Notebook Lifebook yeni ultra-hafif mobil  bilgisayar da bulunuyor.
 
Lifebook P727/P Özellikleri
 
Fujitsu’nun yeni ultra hafif modeli, 799gram ağırlığında ve 15,5 mm inceliğinde. Siyah ve kırmızı olmak üzere iki renkte sunulan bilgisayarın yanı sıra tüm seri, en yeni 7. nesil Intel Core işlemci ailesinden işlemciler eklenerek kuvvetlendirildi.  Aynı zamanda 360 derece dönebilen ekrana sahip olacak olan model, dönebilen ekranı sebebiyle de tablet veya stand olmak üzere farklı şekillerde de kullanılabilecek. 
 


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