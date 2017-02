Galeri Diani‘de "TUTUNMA"

Tuba Önder Demircioğlu’nun “yapıtlarında tamamen insanla ve onun manevi dünyası ile bütünleşerek sembolik anlatımlarla yeniden yorumladığı Tuba Ağacı’nı her yere, her şeye ‘TUTUNMA’ mızı sağlayan köklerimiz ve dallarımız” ile buluşturduğu yeni sergisi Galeri Diani ‘de Galeri Diani, 4 Mart-25 Mart 2017 tarihleri arasında seramik ve heykel sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu’nun ‘TUTUNMA’ adlı heykel ve duvar çalışmaları sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının bu yeni sergisinde porselen ve stoneware den heykel ve duvar çalışmalarının yanı sıra pentür de olmak üzere sürpriz tekniklerde sanatseverlere sunuluyor.



Varolduğumuz andan itibaren ağaçlar hayatımızın merkezi olmuş, yeryüzü ve gökyüzünün birleştiricisi kabul edilmiştir diyen sanatçı; bir çok inanışta, Dede Korkut masalların da, Ötüken Ormanın da, Osmanlı’da, Orhan Veli şiirlerinde saygı duyulan ağaçları, yapıtlarında ve her zaman, insanın yaratılışları ve kaderleri ile yakından ilişkilendiriyor.Bu anlamda, cennet yada öteki dünya ile bağlantılarımızı sembolize eden kozmik, aynı zamanda manevi bir ağaç olan TUBA AĞACI,’nun yeni eserlerinde tamamen insanla ve onun manevi dünyası ile bütünleşerek sembolik anlatımlarla yeniden yorumlayarak, her yere ve her şeye’mızı sağlayan köklerimiz ve dallarımız sayesinde hayat buluyor.1991 yılında Eskişehir A. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat Dalından lisansını tamamlayan sanatçı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat Dalında Prof. Erdinç Bakla danışmanlığında 1993 te Yüksek Lisansını 1998 de Sanatta Yeterliliğini tamamladıktan sonrayurtiçi ve yurdışında birçokseminer, sempozyum, çalıştay ve sanat fuarlarına katıldı. 8 adet kişisel sergisi olan sanatçının birçok karma sergiye katılmanın yanı sıra ödülleri de bulunmaktadır. Yapıtları Sabancı Müzesi, Eczacıbaşı ve İmoga gibi birçok önemli koleksiyonda bulunmakta.