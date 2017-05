GALERIES LAFAYETTE Demsa Group işbirliği ile İstanbul’da açılıyor!

Türkiye pazarına girmesi merakla beklenen, Fransız perakende zinciri Galeries Lafayette, kapılarını Mayıs ayında açıyor. Paris’in dünyaca ünlü çok katlı mağazası Galeries Lafayette, Çamlıca’da konumlanan Emaar Square Mall’da, 9.500m2’lik bir alanda, ulaşılabilir lüks segmentte hizmet verecek.

Avrupa pazar lideri olan Galeries Lafayette, tüm dünyada en fazla ziyaret edilen çok katlı mağazaların başında geliyor. Lüks perakende sektörünün önde gelen temsilcilerinden Demsa Group işbirliğiyle, Türkiye pazarına giren Galeries Lafayette, Fransa’daki 57 mağazasının dışında Berlin, Pekin, Jakarta, Dubai’den sonra yurtdışındaki 5. mağazası için İstanbul’u tercih etti.

Açılış nedeniyle, bir açıklama yapan Demsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çetindoğan; Galeries Lafayette İstanbul’un Anadolu yakasına yeni bir soluk getireceğini ifade ederek, “Demsa Group olarak 2000 yılından itibaren lüks mağaza devlerini Türkiye’de temsil ediyoruz. Brandroom ve Harvey Nichols’ın yanı sıra Tom Ford, Alexander McQueen, Lanvin, Roberto Cavalli, Michael Kors gibi mono mağazalarımızla birçok dünya markasını tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Şimdi de ünlü Fransız moda devi Galeries Lafayette’i, Türkiye’ye getirmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi. Galeries Lafayette’i uzun zamandır Türkiye’ye getirme planları olduğunu belirten Çetindoğan “ Görüşmelere 2012 yılında başladık. Galeries Lafayette’in yurt dışı mağaza operasyonlarında oldukça seçici kuralları var. Bu nedenle Fransa dışında sadece 4 ülkede mağazaları bulunuyor. Türkiye 5. ülke olacak. Grubumuzun lüks perakende alanındaki deneyim ve bilgisi, Galeries Lafayette ile güçlü bir ortaklık kurulmasına neden oldu. Biz nüfusu 15 milyona yaklaşan İstanbul’u ve perakende pazarının büyüklüğünü anlattığımızda, markanın yurt dışı yatırım rotasının İstanbul’a çevrilmesine neden olduk. Galeries Lafayette’in İstanbul’da mağaza açması, sadece grubumuz için değil, ülkemiz açısından da anlamlı ve önemli bir projedir. Yabancı yatırımcı ve markaların Türkiye’ye yönelik ilgisinin önemli bir göstergesidir” dedi. Cengiz Çetindoğan markanın hem online hem offline’da büyüme planları olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu açılış ile ilgili Galeries Lafayette ve BHV Maris CEO’su Nicolas Houze ise; ‘Fransa’nın lüks çok katlı departman mağazası BHV Maris’in Dubai’deki açılışının birkaç hafta sonrasında, Galeries Lafayette’in İstanbul flagship mağazasının açılması, halihazırda markamıza ilginin yoğun olduğu Yakın ve Orta Doğu bölgesinde konumlandırmamızı daha da kuvvetlendirecektir. Bu iddialı projede Demsa Group ile işbirliği içerisinde olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Demsa Group’un bölgedeki saygın perakende tecrübesinin bu projenin başarısında önemli katkısı olacağı inancındayız’ dedi.

Galeries Lafayette İstanbul’da, moda dünyasının en prestijli markaları 9.500m2’lik dev bir alana yayılacak. Kadın, Erkek, Aksesuar, Kids, Home, Kozmetik departmanlarının yanı sıra iç çamaşırı ve evening wear departmanları ile 3 kata yayılarak 400’den fazla markayı yerli ve yabancı müşteri ile buluşacak. Ayrıca ‘Seasonal’ alanlarda sezonun öne çıkan koleksiyonları bir arada konumlanacak.

Galeries Lafayette İstanbul; Adidas Originals, ATPCO, Barbara Bui, Brooks Brothers, Camper, Camicissima, Cheap Monday, Bread & Boxers, Coach, Coccinelle, DKNY, Eleventy, Elie Tahari, Giuseppe Zanotti, Hackett, Harmont&Blaine, Hamaki-Ho, IKKS, Jil Sander Navy, John Varvatos USA, Juicy Couture, Karen Millen, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Lancel, Lanvin, Lauren, Jil Sander, Le Tanneur, Longchamp, Love Moschino, Machka, Michael Kors, Paul&Joe, Penny Black, Pinko, Premiata, Ralph Lauren, Sandro, Stefanel, Scalpers, Silvian Heach, Spanx, Zapa, Zadig & Voltaire, M. Missoni, Lauren, Superdry, Ted Baker, The Kooples, Tiger of Sweden, Van Laack gibi shop-in-shop markalarıyla moda severlerin yeni moda destinasyonu oluyor. Türkiye’ye ilk defa gelecek Galeries Lafayette Private Label kadın, erkek, çocuk , aksesuar, iç giyim departmanlarıyla her kesime hitap eden ulaşılabilir fiyat politikasıyla dikkat çekiyor.

Dünyanın en seçkin kozmetik markalarına ayrılmış olan Türkiye’nin en büyük kozmetik destinasyonu; 600m2’lik alanda Tom Ford Beauty, Christian Dior, Armani Beauty, Chanel, Urban Decay gibi öncü markaları Türkiye’de ilk defa bir araya getiriyor.

Galeries Lafayette Haussmann mağazasında bulunan, markanın simgesi haline gelen tarihi ve görkemli kubbe modern bir uyarlamayla İstanbul mağazası için özel olarak tasarlandı. “Paris Sokağı” ile Fransız stil ve tarzını İstanbul’la buluşturan Galeries Lafayette İstanbul, alışverişe yeni bir boyut getirecek.

Klasik çok katlı mağazacılık anlayışının ötesinde bir vizyonla tasarlanan Galeries Lafayette İstanbul, mağaza içinde konumlanan cafe ve gurme lezzetler bölümleriyle de müşterilerine keyifli molalar sunacak. Alışverişte kişisel deneyimlerin değer kazandığı günümüzde, Galeries Lafayette bu konudaki eşsiz tecrübesiyle müşterilerini ‘Personal Shopping’ alanlarında birebir ağırlayacak. Bu ayrıcalıklı alışveriş deneyiminin yanı sıra müşteriler Türkiye’de bir ilk olan ”Get Ready in 30 Minutes” konsepti ile 30 dakikada ücretsiz makyaj & saç ve oje sürme hizmetinden yararlanabilecekler. Erkekler içinse kişisel bakım konseptini erkek katına taşıyarak alışverişe yeni bir soluk getirecek ve müşterilere özel hissettiren bir mağaza deneyimi yaşatacak.