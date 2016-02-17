Garanti Caz Yeşili, Mart Ayında Seafret’i Ağırlıyor

Satın aldığı bileti akıllı telefonlara indirilen KonserV aplikasyonuna okutanlar, puan kazanıyor. Kazanılan puanlarsa yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevrilebiliyor.



İngiliz indie pop ikilisi Seafret, ilk video klipleri “Oceans” ile 2015’te çok büyük bir çıkış yaptı. Klip, YouTube’da 20 milyon izlenme rakamına ulaştı. 2016’da yayınladıkları ilk albüm ‘Tell Me It’s Real’ ile hayran kitlesini iyice genişleten ikili, indie rock hayranlarının favorileri arasına katıldı.



Müzikseverlerin yeni gözdesi Seafret; yaz aylarında isimini aldığı Kuzey Denizi’ne çöken sisi andıran buğulu parçalarıyla Salon İKSV’de sahne alıyor.