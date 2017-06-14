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Garnier “Dry Mıst” İle Yüksek Koruma

Garnier “Dry Mıst” İle Yüksek Koruma

Yazın en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, güneşe karşı yüksek koruma şüphesiz.

Tatilde, denizde, şehirde hiç fark etmez; korumasız dışarı çıkmamamız gerekiyor. Bu konudaki en büyük yardım ise yine Garnier’den geliyor. Güneşin zararlı ışınlarına karşı gelişmiş koruma sunan Dry Mist, hem alkolsüz içeriğiyle hem de cildi nemli tutması ile dikkatleri çekiyor.
 
Güneş korumasında yeni bir dönem açan Garnier Dry Mist; vakit geçirmeden koruma sağlayıp bir yandan da serinletiyor. Formülü sayesinde kolay emiliyor, matlaştırıp ciltte yağlı bir his bırakmıyor. Mexoryl® XL içeren patentli fotostabil filtreleme sistemi sayesinde Garnier Dry Mist, güneş yanığı ve cildin erken yaşlanmasına yol açan UVA ve UVB ışınlarına karşı da yüksek koruma sağlıyor.
 


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