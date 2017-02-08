Gastronomi Festivali: ‘Aşka Gel İstanbul!’
Gurme tatlardan sokak lezzetlerine uzanan enfes bir yolculuk, bu hafta sizleri bekliyor.
10-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Aşka Gel İstanbul!" etkinliği ile kalbe giden yollar midenize çıkıyor!
10-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Aşka Gel İstanbul!" etkinliği ile kalbe giden yollar midenize çıkıyor!
Restoran ya da kafe açmak veya gastronomi sektöründe şef mi olmak istiyorsunuz? Evinin aşçısı olup sevdiklerine ziyafet mi vermek isiyorsun yoksa sadece eğlenmek mi amacın? Çeşitli konserler, sergiler, atölyeler ve eğitimlerin sizleri beklediği gastronomi festivali; Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde düzenlenecek.
Dört gün boyunca 10:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edebileceğiniz festivalin biletlerine Biletix’ten ulaşabilirsiniz…
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