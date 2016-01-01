Geçmişi Üzerine Geçir: VİNTAGE

Ancak tabii ki her eski görünümlü parça, vintage olarak sayılmıyor. Bir parçanın vintage olabilmesi için o parçanın belli bir dönemden olması gerekiyor. Mesela 1930, 1940, 1950 veya 60’lardan kalmış o dönem ruhunu ve modasını yansıtan bir parça,olabilir. Durum böyleyken her ikinci el eşyaları vintage olarak gören yaklaşımın da yanlış olduğunu söylemekte yarar var.19. yüzyılda ortaya çıkan vintage giyim tarzı; farklı zamanlara ait tarz ve kombinleri yansıtan bir moda akımı. 20. yüzyıl veya daha da öncesinden kalan kıyafet ve aksesuarlarolarak tanımlanabiliyor. Fazlaca bir hasara uğramadan, kullanılamayacak kadar deforme olmadan geçmişten bugüne gelebilmeleri için de yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış olmaları gerekir.Günümüzde; dünyaca ünlü bazı yıldızların, modellerin ve şarkıcıların gardıroplarına girmesi ve bu isimlerin takipçileriyle de buluşması ile önemli bir akıma dönüştü. Vintage parçalar, tarz olmalarının yanında giydiğin bir kıyafeti başka birinin üzerinde görme şansının da çok düşük olması sebebiyle sıklıkla kullanılır oldu.ürünlerle hem özel davetlerde şık olabilir hem de günlük giyimde iyi bir stilin sahibi olabilirsiniz. Örneğin en sevdiğiniz ve sıradan bir jean pantolonu,bir bluz ya da gömlekle tamamlayarak günlük giyimde kullanabilirsiniz. Veya oldukça sade ama şıklığını ilk bakışta hissettiren bir vintage elbise ile özel gün ve gecelerde dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.Stilinizi fazlaca vintage çizgisinde görmek istemiyorsanız, giyimden ziyade vintage aksesuarlardan da faydalanabilirsiniz. İnci kolyeler, altın kaplama bir broş veya uzun zincirli kolyeler,çanta ve ayakkabılar datamamlayıcısı görevindeler.Bu konu sizin saçlarınıza ve yüzünüzün tipine göre biraz göreceli kalabilir. Saçlarınıza vintage hava katmak isterseniz stiliniz için en uygun kesim, bob stili olacaktır. Ya datamamlayacak gevşek su dalgaları veya dağınık topuzlar bu konuda size yardımcı olabilir.Özellikle yurt dışında çok iyi ve ülkemize göre daha fazla vintage mağazalar bulunsa da fiyatlar oldukça yüksek meblağlara çıkabiliyor. Türkiye' de de yeni yeni canlanan bir sektör olan vintage giyim butiklerini araştırmanızda fayda var. Online sitelerden veya keşfedebileceğiniz gizli kalmış butiklerden araştırarak uygun fiyatlı, harika vintage parçalar bulabilirsiniz.