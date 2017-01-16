Geçmişin Yoksulluk Trendi, Bugünün “Cool” Görüntüsü: PATCH

M.Ö. 3. yüzyılda tarım köleleri üzerindeki yırtıklardan yağmurlu günlerde su girdiğini ve hastalandıklarını belirtiyorlar. Bunun üzerine dönemin İngiliz yöneticilerinden Senatör Cato, kölelere yeni kıyafet verilemeyeceğini ancak bir çuval dolusu kumaş atığı ve iğne iplik verileceğini, isteyenlerin oralarla yama yapabileceklerini belirtti. Böylece bugünün trendi olan ilk patchler yapılmaya başlandı. Ancak bu patchler, günümüzün aksine o dönemler yoksulluk ya da perişanlık sembolü olarak görülüyordu ve üzerinde herhangi bir yaması olan kişiler sınıfsal hakarete uğruyorlardı. 1800’lü yıllarda ise Charles Dickens’ın romanlarında umutsuz ve bitik insanlar, üzerinde “patch dikili insanlar” olarak tasvir ediliyor.

1960’lı yıllarda ortaya çıkan alt kültür modası ile yamalar sokağa dökülmüş ve kıyafetlerdeki sınıfsal farkın ortadan kaldırılışının ilk tohumlarını atılmıştır. Patch modasını yeniden doğuran punk kültürü, modanın orijinallik arayışı için kaçınılmaz bir evrim oldu. Yamanın alt kültür deyişlerini ortadan kaldıran, 1960'lı yıllarda stilleri ile atıfta bulunan ve giysileri ile anlam yükleyen ise hippiler oldu. Punk kültürü, 60’lı yıllarda zengin-fakir her kültürdeki gençleri etkisi altına almıştı. Punkerlar çöp poşetlerini tunik olarak giyebilir, tişörtlerine boya püskürtebilir, kıyafetlerini emniyet iğneleriyle delebilir ve kollarını dikiş yamaları ile dikebilirlerdi.

1990'lı yıllarda Martin Margiela, Ann Demeulmeester, Helmut Lang, Rei Kawakubo ve Raf Simons gibi avantgarde tasarımcıların, punk etosuna özellikle de patchlerine, moda dünyası tarafından yüksek puanlar verildi.

Simons'un Sonbahar/Kış 2003 koleksiyonunda, "Saf ol" sloganı taşıyan kıyafetleri patch modasını tekrar uyandırarak yüzeye çıkardı. 2015 İlkbahar- Yaz’ında ise “Uyanık olmak” yani ‘Behave’ yazan grafiklerden oluşan kıyafetleri; yama ile isyan, protesto ve gençlik sembolü haline geldi.

Yamanın marjinal kökleri ve punk arka planı, artık daha yakın tarihli moda geçmişini bile etkiliyor.

1960’lı yıllarda aşınmış kıyafetler; çalışanlar hatta ev hanımları tarafından daha gözde bir hal almaya başlamıştı. Çünkü bu kıyafetler onların ne kadar çok çalışkan ve becerikli olduğunu gösteriyordu.

Sınıfsal ayrımı kaldırma ve başkaldırı olarak ortaya çıkan patch kültüründe, her yamanın sembolik bir anlamı vardı.

Başlarda punk görüntüsüyle alt kültürün bir sembolü ve daha sonraki yıllarda ise bir başkaldırının moda ile yorumlaması haline gelen bu patch trendi, günümüzde ise cool ve genç bir görüntü olarak kabul edilmekte.

Yamayı Stilinize Uyarlayın!

Sizin için birkaç küçük öneri...

- Bu akıma entegre olmanın en kolay yolu yamalı bir ceket olacaktır. Kot ceketinize kendi stilinizi yansıtacak birkaç yama eklemek, görünümünüzü sıradanlıktan kurtarır, kişiselleştirir.

- Yamalı kot ceketinizi giydiğinizde kıyafetinizin diğer tamamlayanlarını mümkün olduğunca nötr ve gri tonlardan seçin.

- Stilinizi oluştururken fazla desenden kaçının.

- Karakterli bir duruş için yamalı parçanızı biker bir botla tamamlayın ve trendin kendisi olun.

- Daha sportif bir görünüm için bomber ceketleri deneyebilirsiniz. Ceketinizde haki, yeşil ve kahve tonlarını kullanın. Fresh bir görünüme kapı aralayın.

- Yamalı pantolonunuzu deri ile de kombinleyebilirsiniz.

- Daha kadınsı bir stil içinse bilekte sade botları kullanabilirsiniz.

- Beyaz renk ağırlıklı spor ayakkabılarınızla casual bir görünüm elde etmek size patch akımının en risksiz görünümünü kazandıracaktır.