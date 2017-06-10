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Geçmişten Günümüze; PARİS

Geçmişten Günümüze; PARİS

Sadece Avrupa’daki değil tüm şehirlerden farklı bir havası var Paris’in.

Filmlere konu olan, üzerine kitaplar yazılan şehir, bu kez de Fransız sanat yönetmeni Julien Knez’e ilham verdi. Knez, Paris sokaklarını arşınlarken, aslında gelip geçtiği yerlerin geçmişte nasıl göründüğünü merak etmiş ve çalışmalara başlamış. 2015 senesinin yaz aylarında Paris’ten fotoğraflar çekmeye başlayan Knez, daha sonra Paris’in geçmişte nasıl olduğunu gösteren eski fotoğrafları ile çektiklerini bir araya getirmiş. Çalışmada kullanılan eski fotoğraflar, 1871-1968 yılları arasına ait. 1910’daki büyük selden şehrin Nazi işgali ve kurtuluşuna kadar Paris’in tüm mühim anlarının altını çizen Knez, büyük beğeni toplayan bu çalışmasını  bir de “Paris, Fenêtres Sur l’Histoire” isimli kitapta toplamış.
 
İşte geçmişten günümüze Paris…
 

Arc de Triomphe, 1940
Arc de Triomphe, 1940
 
Gare du Nord, 1914
Gare du Nord, 1914
 
Printemps, Bulvar Haussmann, 1930
Printemps, Bulvar Haussmann, 1930
 
Rue du Faubourg-du, 1871
Rue du Faubourg-du, 1871
 
Avenue du Général, 1944
Avenue du Général, 1944
 
Quai d’Orléans, 1930
Quai d’Orléans, 1930
 
Rue Gay-Lussac, 1968
Rue Gay-Lussac, 1968
 
Concorde İstasyonu, 1914
Concorde İstasyonu, 1914
 
Place de l’Opéra, 1900
Place de l’Opéra, 1900
 
Quai de Conti, 1900
Quai de Conti, 1900
 
Courcelles Bulvarı, 1883
Courcelles Bulvarı, 1883
 
Métro Odéon, 1910
Métro Odéon, 1910
 
Arc de Triomphe, 1909
Arc de Triomphe, 1909
 
Moulin Rouge, 1900
Moulin Rouge, 1900
 
Place Vendôme, 1871
Place Vendôme, 1871

 


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