Geçmişten Günümüze; PARİS
Filmlere konu olan, üzerine kitaplar yazılan şehir, bu kez de Fransız sanat yönetmeni Julien Knez’e ilham verdi. Knez, Paris sokaklarını arşınlarken, aslında gelip geçtiği yerlerin geçmişte nasıl göründüğünü merak etmiş ve çalışmalara başlamış. 2015 senesinin yaz aylarında Paris’ten fotoğraflar çekmeye başlayan Knez, daha sonra Paris’in geçmişte nasıl olduğunu gösteren eski fotoğrafları ile çektiklerini bir araya getirmiş. Çalışmada kullanılan eski fotoğraflar, 1871-1968 yılları arasına ait. 1910’daki büyük selden şehrin Nazi işgali ve kurtuluşuna kadar Paris’in tüm mühim anlarının altını çizen Knez, büyük beğeni toplayan bu çalışmasını bir de “Paris, Fenêtres Sur l’Histoire” isimli kitapta toplamış.
İşte geçmişten günümüze Paris…
Benzer Haberler
Avrupa’da Görmeniz Gereken ParklarŞehir yaşamı ne kadar kolaylıklar sağlasa da asıl ihtiyacımız o..
Zamanda Bir Yolculuk; MarakeşMarakeş’te dolaşırken, şehrin büyülü atmosferinden dolayı kendi..
Şehir Hayatından Uzaklaşmak İçin En İyi LokasyonlarHer geçen gün yaşaması zorlaşan şehirlerde insanlar, artık hava..
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.