Geçmişten Günümüze; PARİS

Filmlere konu olan, üzerine kitaplar yazılan şehir, bu kez de Fransız sanat yönetmeni Julien Knez’e ilham verdi. Knez, Paris sokaklarını arşınlarken, aslında gelip geçtiği yerlerin geçmişte nasıl göründüğünü merak etmiş ve çalışmalara başlamış. 2015 senesinin yaz aylarında Paris’ten fotoğraflar çekmeye başlayan Knez, daha sonra Paris’in geçmişte nasıl olduğunu gösteren eski fotoğrafları ile çektiklerini bir araya getirmiş. Çalışmada kullanılan eski fotoğraflar, 1871-1968 yılları arasına ait. 1910’daki büyük selden şehrin Nazi işgali ve kurtuluşuna kadar Paris’in tüm mühim anlarının altını çizen Knez, büyük beğeni toplayan bu çalışmasını bir de “Paris, Fenêtres Sur l’Histoire” isimli kitapta toplamış.



İşte geçmişten günümüze Paris…



Arc de Triomphe, 1940

Gare du Nord, 1914

Printemps, Bulvar Haussmann, 1930

Rue du Faubourg-du, 1871

Avenue du Général, 1944

Quai d’Orléans, 1930

Rue Gay-Lussac, 1968

Concorde İstasyonu, 1914

Place de l’Opéra, 1900

Quai de Conti, 1900

Courcelles Bulvarı, 1883

Métro Odéon, 1910

Arc de Triomphe, 1909

Moulin Rouge, 1900

Place Vendôme, 1871



