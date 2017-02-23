Geleneklerimizden Cildimize: Kahve Maskesi

Çoğumuzun tiryakisi olduğu ve her gün bir tane içmeden güne başlayamadığı Türk kahvesinin cildimize sağladığı mucizevî etkileri hiç merak ettiniz mi? İşte kahvenin cildimize sağladığı faydalar ve oldukça pratik bir kahve maskesi tarifi…



Kahvenin cildimize etkilerine baktığımızda; cildi sıkılaştırdığı ve pürüzsüzleştirdiği görülüyor. Cilde canlılık ve parlaklık veren kahve, aynı zamanda gözenekleri temizleyerek sivilce oluşumunu da önlüyor. Cilde peeling etkisi de olan kahve cildi ölü hücrelerden arındırarak sağlıklı bir cilt görüntüsü sunar.



Şimdi gelelim mucizevî etkileri olan kahve maskesinin tarifine…



Yorgun ciltler için: Yumurtalı kahve maskesi

Yoğun çalışma temposu yüzünden cildiniz yorgun ve solgun mu görünüyor? İşte size çözüm: yumurtalı kahve maskesi. Bu maske için; 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesi, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı esmer şekeri cam bir kâsede karıştırarak hazırladığınız karışımı tüm cildinize uygulamanız yeterli olacak. Maske cildinizde kuruyunca ılık su ile cildinizi yıkayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.



Yağlı ciltler için: Limonlu kahve maskesi

Yağlı ciltlerin en büyük problemi fazla yağ salgısıdır. Bu sebeple; kahve maskesinin de yağlı ciltler için hazırlanan çeşidinde işin içine limon giriyor. Bu maske için; 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesi, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı süt ve bir yemek kaşığı yoğurdu bir kâsede karıştırarak hazırladığınız karışımı tüm yüzünüze uygulamanız yeterli. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra maskeyi ılık su ile durulayabilirsiniz.

