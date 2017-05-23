Gelin ve Damat Adaylarının Tercihi; Doğal ve Güzel Görünüm

Evlilik öncesi gelin ve damat adaylarının tercih ettiği burun ameliyatlarını İlgi Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Mesut Kaya anlattı...



Her gelin ve damat düğün günü kusursuz görünmek ister. Burun bölgesinin orantısı özellikle fotoğraflarda güzel çıkmak, kusursuzluğu yakalamak için önemlidir. Düğün alışverişine çıkmadan önce, burnunu yeniden şekillendirmek isteyen gelin ve damat adayları estetik bir burun için doktorların kapısını çalıyor. Düğün öncesi burun ameliyatları ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Mesut Kaya, özellikle kadınların daha küçük ve kalkık bir burun için ameliyata başvurduğunu erkeklerin ise daha doğal görünümlü bir burun istediğini belirtiyor.Burun ameliyatı sonrası denize girmek risklidir derler ama aksine deniz suyu, burun içi kabuklarının düşmesini hızlandırarak fayda sağlamaktadır. Geliştirilen yeni teknikler ile morlukların iyileşme süresi de çoğunlukla bir haftayı geçmez. Deniz suyunun ödem çözücü etkisi vardır. Sprey kullanmadan, doğal yollarla iyileşmeye katkı bile sağlayabilir. Böylece iyileşme süresi kısalır.Nefes alamayan bir burun, hastayı hem çok mutsuz eder hem de düzeltilmesi için kaburgadan veya kulaktan kıkırdak alınarak ciddi cerrahi operasyon yapılması gerekir. Bu yüzden özellikle düğün öncesi yapılacak burun ameliyatlarında önceliğimiz nefes alabilen sağlıklı bir burun olmalıdır.Burun ameliyatlarında trend, ameliyat olduğu bile anlaşılamayan ama aynı zamanda çok güzel görünen bir burun yapmak. Burnun görünümünü düzeltecek teknikleri kullanarak da nefes alma fonksiyonunu iyileştirmek önceliklerimiz arasındadır.Estetikli olduğu belli olan burunlar artık çok eskide kaldıYıllar içinde giderek burun fonksiyonlarını koruyan ve restore eden cerrahi tekniklerin tanımlanması ile birlikte derecesi de giderek artan doğallığa yönelme durumu ortaya çıktı.Kusursuz görünen bir burnun öncelikle sağlıklı olması ve tabi ki de her hastaya özel burun ameliyatı da gerekir. Kadın ve erkek doğal burun konseptleri farklıdır. Cilt, gözler, yüz genişliği, uzunluğu, elmacık kemikleri, dudaklar ve çene gibi yüzün tümünü göz önünde bulundurmak gerekir. Hastanın estetik algısını ve isteklerini anlamak planlamada çok önemlidir.