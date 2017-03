Gelinlerin Ruhlarını ve Bedenlerini Şımartıyoruz

Gaia Cadde Güzellik Merkezi Kurucusu Esra Kızıltaş ile Gaia Cadde Güzellik Merkezi’nin yeni uygulamalarını ve gelin paketlerini konuştuk.



Gaia misafirlerinin ihtiyaçları doğrultusunda; vücut şekilllendirme, zayıflama hizmetleri, saç ve cilt bakımları, ritüel masaj uygulamaları ve beslenme danışmanlığı gibi birçok alanda hizmetler sunmaktayız. Hizmet kalitemizi maksimumda tutmak adına son teknoloji tüm sistem ve cihazlar bünyemizde yer alıyor. Mesela son dönemde trend sistemler arasında olan ameliyatsız liposaction olarak da geçen; ultrashape, velashape3, awt plus, secret altın iğne, pelleve gibi…Bakımlar öncesi yapılan analizler işlemlerin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Cilt tipiniz ve ihtiyaçları doğrultusunda saç ve yüzde de uygulanan özel mezoterapiler, dermaroller uygulamaları, somon dna, havyar, orkide gibi özel bakım kürleri ile cildinizin yapılandırılması, vitamin ve mineral eksiklerinin tamamlanarak elastikiyetini kazanması sağlanır. Öte yandan cilt bakımlarında kullandığımız özel cihazlarımız mesela Pelleve Altın Ütü Isı ve Radyofrekans yöntemi, cildi sıkılaştırarak germe ve gözenekleri daraltma etkisi ile kırışıklık ve elastikiyet kaybını azaltan; ileri düzeyde gelişmiş bir radyofrekans sistemidir. Cilde zarar vermeden yenilenme yaratarak adeta cildin kumaşını değiştirir. Cilt dokusunun tonusunu artırır.Aqua peeling kimyasal solüsyon ve mekanik vakumlama kombinasyonuyla, yüz cildini irritasyona uğratmadan temizleyen ve soyan son teknoloji bir peeling sistemidir. Ölü cilt hücrelerini, genişlemiş gözenekleri, keratin, sebum, siyah nokta ve demodex bakterilerini hijyenik bir şekilde söküp temizler. Aqua EX3 sistemi, tüm cilt tiplerine uygun 3 farklı solüsyon kullanarak cildin derin tabakalarına nüfus eder, yüzünüzü nemlendirerek yumuşatır, pürüzsüz, parlak ve sağlıklı bir cilde kavuşturur.Cilt gençleştirme teknolojisi sınır tanımıyor. En yeni yöntemlerden biri de ‘’Secret ‘’Altın İğne. Secret ‘Altın İğne’ cilt lekeleri, yaşlanma belirtileri, yara ve akne izleri, genişlemiş gözenekler, saç dökülmesi, koltuk altı terlemesi, çatlaklar gibi birçok konuda çözüm olabilen etkin bir uygulamadır. Cilt altında ısı etkisi ile yeniden onarım sistemi devreye girer ve iyileşme süreci başlar. Cilt tazelenir, ciltteki porlar sıkılaşır, ince damarlar ısının etkisiyle gözle görülmez olur.Tabii ki… Özel anları geri getirmesi zor, bu yüzden de çok emekle hazırlık yapılması gereken zamanlardır. Davet ve organizasyona göre içeriği değişen paketlerimiz mevcut, Gaia Star, Gaia Gold, Sevgi Çemberi Gaia Gelin Paketi gibi.Öncelikle programa beslenme danışmanlığı ile başlıyoruz. Bunun beraber gelinlerimizin rahatsız oldukları bölgelerden kurtulmak için bölgeye ve yağ dokusuna en uygun cihazlardan (ultrashape, velashape, awt plus, soğuk radyofrekans, pellefirm…) yardım alıyoruz. O en özel günde pırıl pırıl bir cilt için, cilt tipi ve ihtiyaçları doğrultusunda cilt bakımları, dermaroller ile uygulanan özel mezoterapiler, Somon DNA, havyar bakımı, oksijen bakımı gibi özel bakım kürleri ile cildinizin yapılandırılması sağlanıyor. Dermaroller ile mezoterapi uygulaması ile aynı zamanda saçlardaki dökülme durdurulup, saça canlılık ve parlaklık kazandırılabilir. En son aşamada gelinlerimizi inci tozlu masaj ile vücudun kaybettiği nem ve ışıltıyı yeniden kazandırıp; relax etkisi ile gelinlerimizi düğün hazırlık stresinden uzaklaştırıp, ruhlarını ve bedenlerini şımartıyoruz.Düğününüzde olmak istenilen kiloyla orantılı olarak diyete birkaç ay önceden başlamak gerekir. Evlilik hazırlıkları ve stresle baş edebilmek için bağışıklık sisteminizin güçlü olması gerekir. Bu yüzden şok diyetler yerine sağlıklı bir beslenme programı gelinler için çok önemlidir. Düğününüzde ışıl ışıl parlayan bir cilt ve gözler ile kuğu gibi zarif görünmek istiyorsanız vitamin, mineral ve antioksidan içeriği yüksek, yeterli ve dengeli beslendiğinizden emin olmalısınız. Diyetisyenimiz Serra Uçtum bu süreçte kişiye özel hazırlayacağı beslenme programları ile gelinlerin hayalindeki gelinliğe en sağlıklı şekilde girmesine yardımcı olmaktadır.Diyetisyenimiz ve uzman kadromuzun yapmış olduğu analizler neticesinde kişiye özel programlar oluşturuyoruz. Bu anlamda çok geniş bir hizmet skalamız mevcut. VelaShape 3 ile incelme ve sıkılaşma, UltraShape V3 ile vücut şekillendirme, Awt Plus ile selülit bakımları, Soğuk Radyofrekans ile yüz ve vücutta sıkılaşma ve birçok alternatif uygulama programımız bulunuyor.Merkezimizde vücut şekillendirme konusunda farklı teknolojiler kullanıyoruz. Bunlardan UltraShape V3, FDA onayıyla güvenli ve etkin, son teknoloji, ameliyatsız vücut şekillendirme cihazıdır. VelaShape 3, radyofrekans, infrared ve vakum masajını bir arada kullanarak dokuyu bir kaç mm derinlikte ısıtır. Bu ısı lenfatik drenajı, hücre metabolizmasının hızını ve kolajen üretimini artırır. Awt Plus, akustik şok dalgalarının mekanik etkisiyle, bir kaç cm derinliğe kadar cilt altı yağ dokusundaki hücrelerin çözülerek metabolize olmalarına yardımcı olur. Bağ dokusuna etki ederek selülit görünümünü ortadan kaldırdığı görülmektedir. Ciltte elastin oranı yüksek kolajen sentezini uyararak cilt gerginliğini sağlamaya yardımcı olur. Soğuk radyofrekans ise radyofrekans enerjisinin derinlere sağlıklı olarak iletilmesini, selülit ve yağın etkili bir şekilde yok olmasını sağlar. Bu uygulamayla kişi bölgesel fazlalıklarından kurtulurken aynı anda cildi de sıkılaşır.Fashion One Tv ile birlikte yaptığımız bu programla ilgili çok güzel geri dönüşler aldım. Çekimleri Gaia’da yaptığımız programımızda, sağlıklı güzellikle ilgili çok faydalı bilgiler veriyoruz. Ayrıca çok merak edilen Velashape, Ultrashape, AWT Plus, Secret Altın İğne gibi cihazlarımız ve havyar bakımı, beslenme danışmanlığı gibi hizmetlerimizle ilgili bilgi verip uygulamalarını gösteriyoruz. Programın çok ilgi görmesi üzerine bu projeyi genişletmek üzere yola çıkıp, içine moda, ilişkiler, çocuk gibi bölümleri de ekleyerek www.sihirlidokunuslar.com adında yeni bir life style blog sitesi kurdum, çok faydalı bilgiler içeren keyifli bir site oldu.