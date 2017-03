​​​​​​​Gemide Düğün Var!

Çoğu kişi Roma, Paris ve New York gibi metropolleri, evlilik için uygun görüyor, bu nedenle talep genelde bu şehirlere oluyor. Bu defa size fark yaratacak, diğerlerinin yaptığından daha fazla dikkat çekici bir önerimiz var.

Düğün Planlayıcısı Hizmeti ile İşiniz Kolaylaşacak

Romantik çiftlere dünya denizlerinde, unutulmaz anlar yaşatmak amacıyla; nişan, sembolik nikah ve yıldönümü kutlamaları organize eden MSC Cruises; çiftlerin özel günlerini su üzerinde unutulmaz anılara dönüştürmek adına, 3 ayrı paket sunuyor. Gümüş Paket, Altın Paket ve Platin Paket, yani her keseye uygun bir seçenek oluşturulmuş durumda. Paketlerin her birinde, gelin ve damadın bu romantik seyahati için gemiye binmeden önce, konusunda uzman Kişisel Düğün Planlayıcısı’nın desteği ile düğün daveti danışmanlığı hizmeti de veriliyor. Daha gemiye biner binmez, başrolde sizin olduğunuzu hissetirecek şekilde, size özel Hoşgeldiniz ikramı ile karşılama yapılıyor.

Yaka Çiçeğinden, Pastanın Şekline Kadar Her Şey Organize

Düğün günü hazırlanacak olan gelinin el buketi ile damadın yaka çiçeği, gemi seyahatlerinde satın alacağınız paketlerin tümüne dâhil. Tören için çift ve davetlilerine, gemide zarif çiçeklerle döşenmiş özel bir salon tahsis ediliyor. Tören, gemi görevlilerinin ve çiftin davetlilerinin de katılımıyla gerçekleştiriliyor ve kendilerine gemi kaptanı tarafından özel olarak imzalanmış sembolik nikah cüzdanı takdim ediliyor. Sembolik bir cüzdan çünkü bu nikah cüzdanı unutulmaz bir hatıra olması adına veriliyor ve hukuki bir geçerliliği yok. Evlenecek çiftler, arzu ederlerse yurt dışında bir elçilikte evlenebiliyor veya gemi seyahatine başlamadan hemen önce, Türkiye’de nikah dairesinde imzalar atılıp da, bu güzel seremoniye katılabiliyorlar. Böylelikle daha ekonomik bir şekilde ve sıra dışı bir görsellikle hem balayınıza başlıyor, hem de uzun yıllar sevdiklerinizle anılarınızı paylaşacak şekilde mutluluğa adım atıyorsunuz. Törenin yapılacağı salona getirilecek düğün pastanızı, kendi zevkinize göre hazırlattırabiliyorsunuz. Evlilik seremonisinin ertesi sabahı, çiftlerin odalarına son derece zengin bir kahvaltı ikramı yapılıyor. Bu özel davete dahil olan hizmetler, bunlarla da sınırlı kalmıyor. Dileyen çiftler, profesyonel fotoğrafçılık hizmeti alabiliyor. Romantik anlarla dolu fotoğraf albümü, seyahat sonunda çiftlere takdim ediliyor.



Balayı Çiftleri En Çok Hangi Rotayı Tercih Ediyor?

Çiftler birbirlerine olan bağlılığı bu özel törenle anlamlı hale getirirken, büyülü bir gemi seyahati esnasında aynı anda brkaç ülke görebilme imkânı da elde ediyorlar. Akdeniz, Baltık Başkentleri, Ege Adriyatik ve Norveç Fiyordları, romantik çiftler tarafından en çok tercih edilen balayı rotaları. Bu güzel destinasyonlara ilave 2017’de Küba ve Karayipler rotasında bu güzel töreni gerçekleştirmek isteyenlerin de olduğunu belirtmeliyiz. Rüya gibi pudra kıvamında mercan sahillerde romantik yürüyüşler yapıp, rengârenk balıklarla denize girebilirsiniz ve Küba gibi dünyanın en karakteristik ülkelerinden birinde balayınızda klasik otomobillerle son derece keyifli bir gezi de gerçekleştirebilirsiniz.

Hem Keşif, Hem Dinlenme, Hem de Seyahatte Ekonomi

Ayrıca, balayı çiftleri gemi içindeki SPA, spor ve eğlence olanaklarından faydalandıkları gibi, gemi içinde yapacakları ekstra harcamaların da fiyatlarının son derece uygun olması nedeniyle, ikinci bir mutluluğu da beraberinde yaşıyorlar. Seyahat ettikleri rotada yer alan şehirleri, geminin kara turlarına katılarak tarihi ve kültürel mekânları da birlikte keşfetmenin tadına varıyorlar.



Balayına Uygun Pek Çok Özellik Gemilerde

Gemi seyahatinin balayı çiftlerine uygun diğer bir özelliği ise, çiftlerin romantik dakikalarının gemiye biner binmez başlıyor olması. Seyahat esnasında valiz açıp kapama derdi yaşamıyorlar, gece boyunca seyahat eden gemi ile her sabah yeni bir limana uyanıyorlar, dinlenmiş bir şekilde gezmeye çıkabiliyorlar. Ayrıca geminin içinde, sabah erkenden gece yarısına kadar, ödenilen tur ücretine dahil olarak tam pansiyon yeme içme imkanları da, gemi seyahatini cazip kılan en önemli artılar arasında. Gemi seyahatlerinde ekstraların da son derece uygun olduğunu belirtmeliyiz. Her gece yapılan ve Broadway şovlarını aratmayan animasyon ekibinin görsel şölenini, devasa amfi tiyatroda yaşamak da ayrı bir keyif. Gemi seyahatlerinde ucuz duty free gümrüksüz alışveriş imkânları, dünya mutfağından leziz yemekler, SPA_Wellness imkâları, jakuziler, açık-kapalı havuzlar, cafe-pastaneler, her birinde ayrı bir müzik dinletisi olan barlar da seyahatin diğer pozitif yanları

Sosyal Medya da Sizi Konuşsun

Gerek anlık olarak sosyal medyada, gerekse balayınızın sonunda, hayatınız boyunca konuşabileceğiniz ve dostlarınız tarafından da hatırlanabilecek, iz bırakan, sıra dışı bir deneyim arıyorsanız, gemide balayı ve evlilik, neden olmasın!