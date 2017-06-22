Genç Tasarımcılardan Özel ‘Konsept Dua Koleksiyonu’ 

İslam dünyasına modern bakış açısı kazandıran Miraj İstanbul, İslam’ın sadeliğinden yararlanarak, 17.yy’dan kalma seccade tasarımlarına yeni bir soluk getiriyor ve günümüze uygun kullanımlı ‘Konsept Dua Koleksiyonu’ ile ibadet ürünleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

İki tasarımcı kız kardeşin girişimleri ile hayat bulan Miraj İstanbul, İslam dünyasına modern bir bakış açısı kazandırıyor. İslam dünyasının modern dünya ile bir araya gelmesi sonucu doğan Miraj İstanbul, İslam’ın sadeliğinden yararlanarak, 17.yy’dan kalma seccade tasarımlarına yeni bir soluk getiriyor ve günümüze ugun kullanımı rahat konsepti ile ibadet ürünleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Görsel İletişim Tasarımı eğitimi alan Burcu Kırmızı ve Merve Kırmızı uzun yıllar ünlü markaların kurumsal alanında çalışmış, farklı alanlarda kendilerini geliştirmiş, girişimci ruha sahip bu iki kız kardeş yeni markaları Miraj İstanbul’u bir dünya markası haline getirmeyi hedefliyor.

İslam mimarisinden ilham alınarak tasarlanmış Miraj İstanbul markası seccadeleri, ‘Konsept Dua Koleksiyonu’ ile gelenekselin dışında minimal tasarımıyla dikkat çekiyor. Seccadelerin içinde bulunan özel mat sayesinde Miraj İstanbul; diz, ayak ve dirseklerde oluşan darbeleri azaltıyor.

İpek iplik ve A kalite kumaş kullanılarak çok değerli ustaların ellerinde tek tek el işçiliği ile hazırlanan Miraj İstanbul; ismini ‘Miraç’tan alıyor. Koleksiyondaki ürünler, ise tarihe damgasını vurmuş dünyaca ünlü müslüman bilim adamlarının isimlerini taşıyor. Her bilim adamının keşifleri ve uzmanlıklarına uygun renkler ise ürünleri daha da anlamlı hale getiriyor.

Örneğin; dünyanın döndüğünü ve yuvarlak olduğunu savunan ilk bilim adamı ‘EL BİRUNİ’ adını taşıyan ürün, kadife mavi rengiyle dikkat çekiyor. Değerli insanların isimlerini ve hikayelerini yaşatmak amacıyla böyle bir yöntem uygulayan tasarımcılar, özel çantasıyla birlikte satılan ürünün her yerde kullanıma uygun olduğunun altını çiziyor.