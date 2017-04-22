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Gençlerin Vazgeçilmezi Şimdi Kadıköy’de!

Gençlerin Vazgeçilmezi Şimdi Kadıköy’de!

İstanbul’un vazgeçilmez lezzet mekanı bibuçuk, şimdi 4. şubesiyle Kadıköy’de…

Caddebostan, Suadiye ve Ataşehir’den sonra Anadolu Yakası’nın gençlik üssü Kadıköy’de, birbirinden güzel ve unutulmaz tatlarıyla bibuçuk müdavimleriyle buluşmayı bekliyor.
 

bi buçuk mekan

Hepsi lezzetli ve vazgeçilmez “Tıka Basa”, “Pom Tapas” veya “Sosis Patates Sepeti” gibi tatların yanı sıra birçok lezzetin yer aldığı menüsüyle Kadıköy bibuçuk, gençlerin yeni uğrak yeri olmaya aday. Cuma ve Cumartesi akşamları DJ Eser’in canlı performansıyla eğlencenin dorukta yaşandığı mekanda, Kadıköy ve çevresine paket servis de mevcut…

bi buçuk mekan

Günün her saatinde uğrayabileceğiniz bibuçuk, yenilenen menüsü ile parmak ısırtıyor. Yine klasik bibuçuk lezzetleri olan wrapler, kanatlar, hamburgerler, salata ve etler menüde yer almaya devam ediyor… Kahveler, tatlılar, sandviçler ve daha fazlası bibuçuk Kadıköy’de sizleri bekliyor.  

ADRES: Caferağa Mah. Gn Asım Gündüz Cad. No:86/B/5 Bahariye Kadıköy www.bibucuk.com


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