Gigi Hadid'li Vogue Arabia

Beklentileri boşa çıkarmayan Vogue Arabia ilk sayısının kapağı için dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile çalıştı.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında web sitesi ile yolculuğuna başlayan Vogue Arabia’nın ilk sayı için seçtiği isim ise asla tesadüf değil. Arap kökenli olan Gigi Hadid’in babası Mohammed Anwar Hadid, Filistinli ve Gigi de kendisini yarı Filistin’li olarak tanımlıyor. Vogue Arabia Genel Yayın Yönetmeni Deena Aljuhani Abdulaziz, Arap dünyasının da artık ortak bir moda hikayesine gereksinimi olduğunu ve bunun da Vogue gibi uluslararası bir marka aracılığıyla yapılmasını devrim olarak nitelendiriyor.



Taşlarla işlemeli, yüzünün yarısını örten bir duvakla poz veren Hadid ise bu yeni heyecanını, Instagram hesabından “Yarı Filistinli olarak Vogue Arabia’nın ilk kapağında yer almak benim için çok önemli.” dedi.



İlk sayısı ile moda dünyasına büyük damga vuran Vogue Arabia Dubai; Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde satışa sunulacak.

