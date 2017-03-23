Giyilebilir Sanat Deneyimi
Sırrın altında balerinler. Çinilerin içinden çıktıkları için belki onlar da şaşkın...
BASHAQUES' sunumu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/Kış 2017 sezonu kapsamında 23 Mart Perşembe günü saat 22.00'de gerçekleşti. Tasarımcı Başak Cankeş'in 4. giyilebilir sanat koleksiyonu yalnız moda severlerle değil, sanatseverler ve koleksiyonerlerle de buluştu.
BASHAQUES' Cercle D'orient Binası'nın geçmişin şıklığının izlerini taşıyan odalarında bale tutkusu yarım kalmış bir kızın hikayesini anlattığı Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonunda sır gibi yıllarca içinde saklanan bir tutku sanata dönüşüyor. Büyülü bir çocukluğun methiyesi gibi müze anılarından hatırlanan çiniler kırılgan ve zarif, Edgar Degas'ın tablolarındaki balerinlerin masalsı saflığıyla karışıyor. Bu büyülü dünyanın, ilk kaynağı Başak Cankeş'in kendi çocukluğunda bale ile ilk buluşmasına ait anılarda yer alan tütüler, bale ayakkabıları koleksiyonda toz pembe ve somon ipekler, yünler ile çini desenlerinin modern bir yorumu olarak bir araya geliyor. Tüm günlerimizin bir çocuk kadar saf ve büyülü olması için yaratılmış sanat eserlerinin de yer aldığı koleksiyonda balede sahneye ait olan büyülü dünya, gündelik gerçekliğimizle tanışıyor.
Degas ve çiniyi çocukluğunda onunla tanıştıran annesine ithaf ettiği ilk oda ile başlayan sergi toplamda 6 odadan oluşmakta. Son odaya kadar aşama aşama bir nevi çocukluk anılarının içine girdiğimiz Cankeş, baleyi bırakmasını temsil eden siyah odanın ardından davetlileri resmen atölyesinin ortamına alarak yarattığı serinin son sanat eseri üzerinde çalıştığı bir performans sanatı da gerçekleştirdi. Moda sanatçısı olarak atfedilen Başak Cankeş'in yarattığı eserler Degas dokunuşlu balerinlerin çinilerle harmanı olarak adlandırılabilir.
Bale ayakkabılarından ceketler ve kuş tüylerinin masalsılığına gömülen bale pointleri tasarlayan Cankeş bu parçalarını giyilebilir sanat sertifikası ile birlikte satışa sunuyor. Uçuşan ipekler, akrilik boya ile boyanan organze pantolonlar ve tüller koleksiyonun sanatsallığını ön plana çıkaran detaylar arasında.
MG International Fragrance Company'nin her oda için farklı olarak tasarladığı vanilyamsı bazdaki çocukluk kokuları ise Başak Cankeş'in çocukluk hayallerine eşlik ediyor. Olfaktif sanat çalışmasıyla masalsı hikayenin akışını destekleyerek; müze kokusundan, masum çilek sakızının kokusuna, vanilya içerikli müzik kutusundan altın rengi baharatlara, pembe florallerden, karamsar tütsü notalarına uzanıp köklü oud ağacıyla tamamlanarak davetlilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Stylingi Mert Yemenicioğlu'nun üstlendiği koleksiyonun saç tasarımı Makas'a ait. Balerin dikişlerini yüze entegre ettiği makyajlar ise MAC adına Gülüm Erzincan'a ve koleksiyona özel olarak tasarlanan müzik ise Tolga Büyük imzasını taşıyor. Çini desenlerinin içinden Degas'ın balerinlerinin çıktığı sanat eserleri için Çankeş Kütahya'yı ziyaret ederek Uşak Üniversitesi Yrd. Doç. Ezgi Gökçe ve Öğr. Gör. Can Gökçe, Ressam Gülden Gener, Mehmet Başak, Cihan Batu gibi usta zanaatkârlar ve sanatçılar ile birlikte çalışıyor.
Sunumda yer alan dansçı ve balerinler ise; Asya Mehmedova Mustafova, Deniz Kılınç, Ebru Mıhçı, Elif Korkmaz, Huri Murphy, Mona Çalış ve Sude İşeri.
Cankeş'in Kütahya'da keşfettiği sanatçıların, Edgar Degas'ın tablolarındaki rüya gibi balerinlerden ilham alarak yaptığı işleri, balerin olamayışının sır altında kalan izleriyle birleşiyor ve onu yeniden parmak uçlarının üzerinde yükseltiyor.
BASHAQUES' sunumu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/Kış 2017 sezonu kapsamında 23 Mart Perşembe günü saat 22.00'de gerçekleşti. Tasarımcı Başak Cankeş'in 4. giyilebilir sanat koleksiyonu yalnız moda severlerle değil, sanatseverler ve koleksiyonerlerle de buluştu.
BASHAQUES' Cercle D'orient Binası'nın geçmişin şıklığının izlerini taşıyan odalarında bale tutkusu yarım kalmış bir kızın hikayesini anlattığı Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonunda sır gibi yıllarca içinde saklanan bir tutku sanata dönüşüyor. Büyülü bir çocukluğun methiyesi gibi müze anılarından hatırlanan çiniler kırılgan ve zarif, Edgar Degas'ın tablolarındaki balerinlerin masalsı saflığıyla karışıyor. Bu büyülü dünyanın, ilk kaynağı Başak Cankeş'in kendi çocukluğunda bale ile ilk buluşmasına ait anılarda yer alan tütüler, bale ayakkabıları koleksiyonda toz pembe ve somon ipekler, yünler ile çini desenlerinin modern bir yorumu olarak bir araya geliyor. Tüm günlerimizin bir çocuk kadar saf ve büyülü olması için yaratılmış sanat eserlerinin de yer aldığı koleksiyonda balede sahneye ait olan büyülü dünya, gündelik gerçekliğimizle tanışıyor.
Degas ve çiniyi çocukluğunda onunla tanıştıran annesine ithaf ettiği ilk oda ile başlayan sergi toplamda 6 odadan oluşmakta. Son odaya kadar aşama aşama bir nevi çocukluk anılarının içine girdiğimiz Cankeş, baleyi bırakmasını temsil eden siyah odanın ardından davetlileri resmen atölyesinin ortamına alarak yarattığı serinin son sanat eseri üzerinde çalıştığı bir performans sanatı da gerçekleştirdi. Moda sanatçısı olarak atfedilen Başak Cankeş'in yarattığı eserler Degas dokunuşlu balerinlerin çinilerle harmanı olarak adlandırılabilir.
Bale ayakkabılarından ceketler ve kuş tüylerinin masalsılığına gömülen bale pointleri tasarlayan Cankeş bu parçalarını giyilebilir sanat sertifikası ile birlikte satışa sunuyor. Uçuşan ipekler, akrilik boya ile boyanan organze pantolonlar ve tüller koleksiyonun sanatsallığını ön plana çıkaran detaylar arasında.
MG International Fragrance Company'nin her oda için farklı olarak tasarladığı vanilyamsı bazdaki çocukluk kokuları ise Başak Cankeş'in çocukluk hayallerine eşlik ediyor. Olfaktif sanat çalışmasıyla masalsı hikayenin akışını destekleyerek; müze kokusundan, masum çilek sakızının kokusuna, vanilya içerikli müzik kutusundan altın rengi baharatlara, pembe florallerden, karamsar tütsü notalarına uzanıp köklü oud ağacıyla tamamlanarak davetlilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Stylingi Mert Yemenicioğlu'nun üstlendiği koleksiyonun saç tasarımı Makas'a ait. Balerin dikişlerini yüze entegre ettiği makyajlar ise MAC adına Gülüm Erzincan'a ve koleksiyona özel olarak tasarlanan müzik ise Tolga Büyük imzasını taşıyor. Çini desenlerinin içinden Degas'ın balerinlerinin çıktığı sanat eserleri için Çankeş Kütahya'yı ziyaret ederek Uşak Üniversitesi Yrd. Doç. Ezgi Gökçe ve Öğr. Gör. Can Gökçe, Ressam Gülden Gener, Mehmet Başak, Cihan Batu gibi usta zanaatkârlar ve sanatçılar ile birlikte çalışıyor.
Sunumda yer alan dansçı ve balerinler ise; Asya Mehmedova Mustafova, Deniz Kılınç, Ebru Mıhçı, Elif Korkmaz, Huri Murphy, Mona Çalış ve Sude İşeri.
Cankeş'in Kütahya'da keşfettiği sanatçıların, Edgar Degas'ın tablolarındaki rüya gibi balerinlerden ilham alarak yaptığı işleri, balerin olamayışının sır altında kalan izleriyle birleşiyor ve onu yeniden parmak uçlarının üzerinde yükseltiyor.
Benzer Haberler
Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul: Nihan PekerMercedes-Benz Fashion Week İstanbul tüm heyecanı ile devam ediy..
En Yeni: Chanel Gabrielle ÇantaModa denilince akla gelen ilk isimlerden birisi o: Gabrielle Bo..
Nike Air Max'e Türk Tasarımcı DokunuşuBahar ve yaz aylarının gelmesi ile radarımıza giren spor ayakka..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.