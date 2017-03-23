Giyilebilir Sanat Deneyimi

Cercle D'orient Binası'nın geçmişin şıklığının izlerini taşıyan odalarında bale tutkusu yarım kalmış bir kızın hikayesini anlattığı Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonunda sır gibi yıllarca içinde saklanan bir tutku sanata dönüşüyor. Büyülü bir çocukluğun methiyesi gibi müze anılarından hatırlanan çiniler kırılgan ve zarif, Edgar Degas'ın tablolarındaki balerinlerin masalsı saflığıyla karışıyor. Bu büyülü dünyanın, ilk kaynağıkendi çocukluğunda bale ile ilk buluşmasına ait anılarda yer alan tütüler, bale ayakkabıları koleksiyonda toz pembe ve somon ipekler, yünler ile çini desenlerinin modern bir yorumu olarak bir araya geliyor. Tüm günlerimizin bir çocuk kadar saf ve büyülü olması için yaratılmış sanat eserlerinin de yer aldığı koleksiyonda balede sahneye ait olan büyülü dünya, gündelik gerçekliğimizle tanışıyor.Degas ve çiniyi çocukluğunda onunla tanıştıran annesine ithaf ettiği ilk oda ile başlayan sergi toplamda 6 odadan oluşmakta. Son odaya kadar aşama aşama bir nevi çocukluk anılarının içine girdiğimiz Cankeş, baleyi bırakmasını temsil eden siyah odanın ardından davetlileri resmen atölyesinin ortamına alarak yarattığı serinin son sanat eseri üzerinde çalıştığı bir performans sanatı da gerçekleştirdi. Moda sanatçısı olarak atfedilen Başak Cankeş'in yarattığı eserler Degas dokunuşlu balerinlerin çinilerle harmanı olarak adlandırılabilir.Bale ayakkabılarından ceketler ve kuş tüylerinin masalsılığına gömülen bale pointleri tasarlayanbu parçalarını giyilebilir sanat sertifikası ile birlikte satışa sunuyor. Uçuşan ipekler, akrilik boya ile boyanan organze pantolonlar ve tüller koleksiyonun sanatsallığını ön plana çıkaran detaylar arasında.MG International Fragrance Company'nin her oda için farklı olarak tasarladığı vanilyamsı bazdaki çocukluk kokuları iseçocukluk hayallerine eşlik ediyor. Olfaktif sanat çalışmasıyla masalsı hikayenin akışını destekleyerek; müze kokusundan, masum çilek sakızının kokusuna, vanilya içerikli müzik kutusundan altın rengi baharatlara, pembe florallerden, karamsar tütsü notalarına uzanıp köklü oud ağacıyla tamamlanarak davetlilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.Stylingi Mert Yemenicioğlu'nun üstlendiği koleksiyonun saç tasarımı Makas'a ait. Balerin dikişlerini yüze entegre ettiği makyajlar ise MAC adına Gülüm Erzincan'a ve koleksiyona özel olarak tasarlanan müzik ise Tolga Büyük imzasını taşıyor. Çini desenlerinin içinden Degas'ın balerinlerinin çıktığı sanat eserleri içinKütahya'yı ziyaret ederek Uşak Üniversitesi Yrd. Doç. Ezgi Gökçe ve Öğr. Gör. Can Gökçe, Ressam Gülden Gener, Mehmet Başak, Cihan Batu gibi usta zanaatkârlar ve sanatçılar ile birlikte çalışıyor.Sunumda yer alan dansçı ve balerinler ise; Asya Mehmedova Mustafova, Deniz Kılınç, Ebru Mıhçı, Elif Korkmaz, Huri Murphy, Mona Çalış ve Sude İşeri.Cankeş'in Kütahya'da keşfettiği sanatçıların, Edgar Degas'ın tablolarındaki rüya gibi balerinlerden ilham alarak yaptığı işleri, balerin olamayışının sır altında kalan izleriyle birleşiyor ve onu yeniden parmak uçlarının üzerinde yükseltiyor.