Giyilebilir Teknoloji; ‘’Data Dress’’

Giyilebilir teknoloji kavramını daha da yukarıya taşıyan bu elbiseye ise ‘Data_Dress’ denilmiş. ‘’Data_Dress’’ in tasarımında, Android kullanıcılarının telefonlarına indirecekleri bir uygulamadan alınan veriler kullanılacak. Alınan bu veriler, kişinin hareket etme sıklığını, gittiği etkinlikleri, maruz kaldığı hava şartları vb. bilgileri sağlayacak.



Devamında ise elbiseler kullanıcının hayat tarzı, alışkanlıkları ve yaptıkları esas alınarak tasarlanacak. Bireye özel elbise tasarlayan bu uygulamanın verileri ise Google’ın Snapshot API servisi kullanılarak toplanacak.



İlk kez New York Moda Haftası’nda tanıtılan bu teknoloji şuanda kapalı beta aşamasında tutuluyor. Uygulamanın bu sene potansiyel müşterilerine sunulması ve ücretinin 99 Dolar olması bekleniyor.



‘’Giyilebilir teknoloji’’ kavramına farklı bir heyecan getiren bu uygulama, moda severlerle teknoloji bağımlılarını bir araya getirerek ‘’ geleceği’’ yeniden kuracak gibi görünüyor…

