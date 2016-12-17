Godiva’dan Sevgililer Günü Koleksiyonu

Godiva’nın sınırlı sayıda üretilen Buffet de Gâteaux Sevgililer Günü Koleksiyonu, mağazalarda yerini aldı. Bu yaratıcı, duyusal ve paylaşım için yapılmış çikolata koleksiyonu, ilhamını tüm dünyada en sevilen kek ve pasta tariflerinden aldı. Godiva’nın Tokyo kökenli çikolata şefi Yannick Chevolleau’nun tutkusunu yansıtarak hazırladığı Buffet de Gâteaux, Japonya’da ince zevkin sembolü olarak görülen 5 çayına eşlik eden kek ve pastaların lezzetini yansıtıyor. Pastalardan ilham alınarak yapılmış bu leziz beş çikolataya ilk ısırışta aşık olacaksınız. Koleksiyonda, “aşk dilimleri” olarak tanımlanan Limonlu Cheesecake, Crème Brulee, Sachertorte, Çilekli Kurabiye ve Paris Brest gibi çikolata seçenekleri mevcut. Her bir parça, ganaj veya klasik çikolata ile doldurulmuş ve Belçika çikolatası ile kaplanmış. Şef Yannick, “Tokyo, Paris ve New York gibi şehirlerden çıkan klasik tarifleri çikolata ile yeniden düşleyerek hem nostaljik, hem de yenilik yaratan bir koleksiyon olarak geliştirdik” şeklinde açıklıyor.



Godiva Sevgililer Günü Koleksiyonu

Godiva’nın Sevgililer Günü Koleksiyonu ambalajlarını Amerikalı sanatçı Sarajo Frieden tasarladı. Los Angeles’ta yaşayan Frieden, bu çalışmasında büyüdüğü Kaliforniya Pasifik Kıyılarındaki çeşitli toplumların etkilerini ve mizahi tarzını romantik aşktan ilham alan bir yorumla çizimlerine yansıtmış.Harika beyaz çikolata ve çilek ganajlı kurabiye, kadifemsi çilek kreması ile leziz bir şekilde birleştirildi ve yüksek kalitede beyaz çikolatayla kaplandı. Şef Yannick “Çileğin mayhoşluğu, beyaz çikolatanın tatlılığı ile güzel biçimde dengeli” şeklinde açıklıyor. Küçük bir kek dilimi şeklindeki parça, leziz kırmızı bir kalp ile süslenmiş.Koni biçiminde zarif bir piramit şekline sahip bu parça yoğun bitter çikolatalı ganajdan ve kadifemsi hafif çikolatadan oluşan çift dolguya sahip ve bol bol bitter çikolatayla kaplanmıştır. Şef Yannick bu parçaları “güçlü, eşsiz ve unutulmaz” olarak tanımlıyor.Zengin bir New York Limonlu Cheesecake ganajı, tuz ile tamamlanmış ve muhteşem Godiva sütlü çikolatası ile kaplanmıştır. Şef Yannick “kek-şekilli bu parça, New York’un küçük bir dilimi” diyor.Madagaskar'a özgü bitter çikolatalı & bademli bu tek lokmalık çikolata, karamelize edilmiş çıtır bademlerin dokunuşuyla süslenerek, kremalı sütlü çikolata ile kaplanmıştır. Şef Yannick bu parçayı “lezzet katmanları ve kıvam boyunca nefes kesici bir yolculuk” olarak tanımlıyor.Karamelli crème brûlée ganajı, Madagaskar’a özgü vanilya ile süslenmiş ve zengin ganaj kreması ile tamamlanarak, Godiva’nın yüksek kalitede sütlü çikolatasıyla kaplanmış. “Bu ikonik tatlıyı çikolataya dönüştürmek bir zevkti”, diyor Şef Yannick.