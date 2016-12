Godiva'nın Etkileyici Yolculuğu...

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’le birlikte Godiva’nın yeni yıla özel tasarım ve tatları incelendi. Ülker Grubu Global Kurumsal İletişim Başkanı (CCO) Zuhal Şeker önderliğinde, aralarında Aysha Dergi İmtiyaz Sahibi Pınar Küçükşabanoğlu, Ahmet Örs ve Mehmet Yaşin gibi isimlerin de bulunduğu davetliler Godiva’nın nostaljik ama bir yandan da ‘yeni’ koleksiyonların hikayesini birinci ağızdan dinlediler.



’nın 2008 yılında bir Türkiye markası Yıldız Holding bünyesine katılması hepimiz için bir gurur kaynağı olmuştu. O günden bu yana Godiva’nın büyümesi ise asla durmadı aksine artarak devam ediyor. Şirketin cirosu 2009 senesinde 456 milyon dolar, bugün gelinen noktada ise neredeyse iki katı bir rakamla 800 milyon dolar. 19 ülkede 750’den fazla mağazaya sahip olanyeni pazarları Çin’de neredeyse haftada bir mağaza açıyor!Hikayesi 1926 yılında Belçika’da başlayanmarkası bu yılbaşında da yeni tatlar, ambalajlar, vitrin tasarımlarıyla yenilikçi tarafına vurgu yapıyor.Satın aldığımız her şeyde olduğu gibi çikolata dünyasında da oldukça güçlü trendler var. Nostaljik tatlar, hibrit deneyler, ‘tatlı’ çikolatalar, farklı şekil ve dokular, renkli ambalajlar bu senenin çikolata trendlerinden bazıları. Eminiz siz de üzerinde tuz parçaları ya da içinde acı biber olan çikolatalardan tatmışsınızdır.Bu yılbaşında ambalaj tasarımlarını Özbek asıllı tasarımcı Dinara Mirtalipova’ya emanet eden Godiva, sadece tatlarıyla değil kutularıyla da yılbaşı hediye alternatifleri arasında hatırı sayılır bir yer ediniyor.Her şey 1926 yılında Belçika’lı Pierre Draps’in bir aile işi olarak pralin üretmesi ile başlıyor… Draps Ailesi, Godiva ismi altında ilk dükkânını Brüksel’deki Grand Place’ta açarak, benzersiz çikolatalarını, özel tasarımlarla ve paketlerle sunmaya başladı. Yıllar içinde bu standartlar korunurken Draps’ın özel formülleri de özenle saklandı. Geleneklerin korunması Godiva’ya bugün sahip olduğu seçkin şöhreti kazandırdı.Kuzey Amerika’da 203, Japonya’da 282, Çin’de 95, Pac Rim bölgesinde 48, Avrupa’da 7 mağaza ve Türkiye’de 12 mağaza… Ayrıca 100’den fazla ülkenin havaalanında da ürün satışları mevcut. Godiva’nın üretimi, Brüksel ve Reading (ABD) farbrikalarında yapılıyor. Ürün çeşitleri arasında hediyelik Gold, Truffles, sezon ürünleri, tabletler, bisküvi, dondurma ve çikolatalı içecekler de bulunuyor. En fazla satışı yeni yıl ve Sevgililer Günü dönemlerinde yapan Godiva, dünya çapında haftada 25,000 tane Gold Box satışı gerçekleştiriyor!Pladis önderliğinde Amerika, İngiltere ve Çin pazarlarında tablet lansmanı ve Çin’de mağaza ağını büyütmeye devam etmek, Godiva’nın başlıca 2017 hedefleri.Şüphesiz Godiva markasını Godiva yapan birçok önemli değer var. Bunlardan ilki vitrin tasarımı. Yılbaşı koleksiyonu konsept tasarımı için hazırlıklar neredeyse 1 buçuk - 2 yıl öncesinden başlıyor. Yeni bir koleksiyon ile ilgili tasarım ve konsept, ilk olarak Mart ayında vitrin ekibine geliyor. Vitrin ekibi bu tasarımın vitrinlere uyarlamasını çalışıyor ve Haziran ayında da diğer ülkelerin ekipleri ile paylaşıyor. Ülkeler de ana tasarıma sadık kalarak kendi kültürlerine göre bu tasarımı uyarlıyorlar. Alışveriş merkezleri, tasarımları yaklaşık 8 ay önceden istiyor. Diğer mağazaların da 5-6 ay hazırlık süresine ihtiyaçları oluyor.Mağaza vitrinlerini tasarlarken büyüklüklerine ve şekillerine göre uyarlamalar yapılsa da önemli olan bütün mağazaların görüntülerinin bir bütünlük içinde olması. Mağazalarının önünde bir “an” yaşatmayı hedefleyen Godiva, gençlerin sosyal medya meraklarını da bildiği için vitrinlerin önüne “selfie” yapmak istenebilecek görseller yerleştiriyor.Mağazalarla ilgili yakın zamandaki planları arasında, mağazaları özellikle Kuzey Amerika’da insanların oturup yiyip içeceği cafeler haline getirmek bulunuyor. Bu, şu anda Türkiye ve Ortadoğu’da gerçekleştirilen bir uygulama. Pastalar, kekler, hamurlu ürünler gibi, yani sabah 10’dan akşam 10’a kadar yenebilecek ürünlerle zenginleştirilebilecek mönüler hazırlanacak.Yeni Yıl Koleksiyonu için ise bu sene Fındıkkıran Balesi’nden esinlenildi. Bu dönem, Avrupa ve Amerika’da hem insanların aileleri ile bir araya geldikleri, beraber zaman geçirdikleri; hem de hep beraber konserlere, bale ya da opera gösterilerine gittikleri bir dönem. Fındıkkıran Balesi konseptinde de “balerin” figürü öne çıkıyor. Bunun öne çıkmasındaki amaç; daha genç, daha “festival-bayramsı, şölensi” ve coşkulu algımızı güçlendirmek.Godiva ayrıca Cheesecake Factory ile de iş birliği yapıyor. Amerika’da Cheescake Factory dükkânlarındaki mönülerde Godiva ile yapılan cheesecakeleri bulabilirsiniz. Dubai’de de cheesecake satışları bulunuyor.Pave Yarışması; perakende sektörünün önemli mağazalarını, tasarımcılarını, endüstri profesyonellerini bir araya getiren bir ödül platformu. Ödül platformu hem vitrin tasarımı konusunda en başarılı isimleri belirliyor, hem de konu ile ilgili eğitim gören öğrencilere bir fon sağlıyor. Senede bir kez verilen ödül, özellikle yeni yıl dönemi yapılıyor. Şükran Günü’nden sonraki gün, jüri bütün aday mağazaları geziyor ve sonunda ilk üç belirleniyor. Bu seneki kazananların en büyük ortak noktası ise dijital çözümlerle tasarımlarında yeni teknolojileri kullanıyor olmaları. Saks Fifth Avenue’den Coach’a, Louis Vouitton’a kadar herkes yarışmaya ya da galaya katılıyor. Linda Lombardi de bu seneki komitenin başkanı. Bu senenin birincisi de Bergdorf Goodman seçildi.Godiva’nın önde gelen geleneklerinden biri de benzersiz ambalaj ve tasarımları. Pierre Draps Sr’ın eşi ambalaj işini öne çıkaran isim olmuş. Eşi çikolatayı, o da ambalajları yapıyormuş.Tasarımcıları süreç boyunca domine etmemeye özen gösteriyorlar. Asıl önemli olan, sanatçının ve Godiva’nın stillerinin uyumlu olması. Markanın konumlaması ve değerlerinin yansıtılacağı bir tasarım üzerinde duruluyor. Yeni yıl sezonu için ise bu özel zamanın da kendine özgü gelenekleri, geçmişten bugüne gelen, korunmuş değerleri var. Hem geleneksellik, hem mutluluk, iyimserlik hem de kutlamalar bir arada. Odağında aile var, bir arada olmak, zaman geçirmek var…Tasarımcı seçiminde ise hem internetten hem de trend ajanslarından yardım alınıyor. Birçok isimden elemeler yapıp 5-10 kişilik bir liste belirliyorlar. Bu elemeye Kuzey Amerika ve Japonya gibi bu dönemde en büyük satışı getirmesi beklenen bölgeler de katılıyor. Sonra aday sayısını 5 ya da 6 kişiye indiriyor ve birer konsept çalışmaları yapmalarını istiyorlar. Bu süreçte fikir alışverişleri yapılıyor. En sonunda da bu tasarımları bir tüketici testine tabii tutup, kim kazanıyorsa onu koleksiyonun tasarımcısı yapıyorlar.Godiva şimdiye kadar farklı farklı birçok tasarımcı ile çalıştı. Farklı kültürlerden, farklı ülkelerden… Ayrıca bu kişilerin ambalaj tasarımcısı olmaları da gerekmiyor. Mobilya, kitap, etc. tasarımcıları ile de çalışabiliyorlar.‘’Nostalji ve huzurlu hissetme’’, son zamanlarda sadece yiyecekte değil, diğer pek çok kategoride de büyüyen bir trend. Pazarlamacılar ürünleri ile tüketicilerini kendilerini en rahat, en mutlu, en emniyette ve huzurlu hissettikleri ana götürmenin en büyük duygusal faydalarından biri olduğunu ifade ediyor.Yiyecek sektörü de insanların kendilerini en mutlu hissettikleri “an”lardan yola çıkarak o en sevdikleri, özledikleri tadı vermeye çalışıyor. Sevdiğiniz pastaların, çöreklerin, bisküvilerin vb. aromaları, sizi o en güzel anılara götürüyor. Yeni şekiller, farklı renkler, ince detaylar, tüketiciyi sevdikleri yiyeceğe bağlayan bir diğer etken. Görsellik, yeni tatlar denemeyi seven ve interaktif tüketicilerin tercihi. Birçok kişinin en sevdiği tatlılar crème brulee, limonlu cheesecake, çikolatalı mousse gibi tatlıların çikolatada kullanılması, insanlara sevdikleri tatların tadını farklı bir şekilde de çıkarabilmelerini sağlıyor.Son zamanlarda tüketicilerin en çok tercih ettikleri yiyecekler arasında kaynağı bilinen, orijinalliğine sadık kalan tatlar da var. Tabii ki bunun en büyük nedeni, kaliteli ürün arayışı… Örneğin çikolatada, çikolatanın kaynağı çok önemli bir etken. Gerçek kaynak; kalitenin, doğallığın ve sağlığın göstergesi. Kaynakları belli olan çikolatalar genel olarak Peru, Ekvator, Meksika, Tanzanya ve Vietnam orijinine sahip oluyor.Bugünün tüketicileri yedikleri yiyecek için de serüven peşinde… Daha farklı tatlar, hiç beklenmeyen lezzetler, sürprizler... Örneğin çikolatada fume, tuzlu ya da baharatlı tatların katılması çok farklı, şaşırtıcı kombinasyonların oluşmasını sağlıyor. Matcha yeşil çay, gül yaprağı, zeytinyağı, pembe Himalaya tuzu, chili biber gibi içerikler çok değişik çikolata tatlarının da ortaya çıkmasını sağlıyor.Yiyeceklerde aranan yenilikler de doku, katmanlar ya da içeriklerle farklı duyguları harekete geçirebilen kendine özgü ürünlerle sağlanabiliyor. Dokunun tüketici algısında çok geniş bir etkisi var. Örneğin, tatlılık ya da tuzluluk hissini etkileyebiliyor.Çikolatada son dönemlerde doku özellikleri ve farklı duyguları tetikleyebilme konusuna daha fazla değiniliyor. Krema tabakaları, çıtırtı katmanları gibi özellikler katılabiliyor.Her koleksiyonun portfolyosu için 5-10 çeşit farklı ürün üretiliyor. Senede de 30-40 reçete/yeni ürün çıkarılıyor. Bu sayı, Godiva’nın herhangi bir rakibinin dahi çıkaramadığı bir sayı.Tat algısı ülkeden ülkeye, yöreden yöreye değişiyor. Ülkeler bu portfolyodan kendi tatlarına uygun olanlarını seçiyorlar. Aynı zamanda ülkelerde gıda alanında da farklı yasalar ve uygulamalar oluyor. Bunlar da ülkelerin portfolyolarını oluşturmasında etkin rol oynuyor.Yeni koleksiyonunda da nostalji + pastalar, tatlılar trendlerden ilham alarak ortaya çıkardıkları bir koleksiyon.: İçi yumuşak, üzeri beyaz çikolata. Baharat, meyve ve çay tadı hâkim, üzerinde de altın sarısı renkli şeker kristalleri var.Kahve gibi kokuyor; ganache, kek tadını verdiği için bu üründe de bulunuyor.Kestaneli ve Türkiye’de de çok popüler. Kestane tadı her zaman kışın aynı zamanda kışın yaşadığımız sıcaklığın da simgesi. O da ganache…%72 çikolatalı ganache. Bitter çikolata kaplı.: Fındık ve portakal tadında!