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Gökkuşağı Efekti

Gökkuşağı Efekti

Kışın karamsar havasına, soğuğuna, bitmeyen yağmurlarına ve bir türlü gelmeyen bahara karşı dolabınızı renklendirmenin zamanı geldi.

Bilindiği gibi çizgili desenler moda dünyasının her sene olmazsa olmaz trendlerinden biri. Her yıl yeniden yorumlanan bu trend, bu sezon da gökkuşağı etkisinde!
 

​ rengarenk gökkuşağı trendi
 
Yaklaşan bahar ve gelecek olan yazın enerjisini şimdiden hissettiren gökkuşağı efekti hem stilinize retro havası katacak hem de sezon trendinin hoş bir izi olacak.
​ rengarenk gökkuşağı trendi

rengarenk gökkuşağı trendi

Gucci ve Valentino ile hayatımıza giren ve kısa sürede birçok hazır giyim markasının koleksiyonlarında da yer verdiği gökkuşağı çizgileri, sizin ve çevrenizdekilerin enerjisini yükseltecek. Chiara Ferragnini ve Alexa Chung gibi sokak stilinin ünlü isimlerinde de gördüğümüz bu akımı stilinize ise daha sade parçalarla sakin tutarak ya da en az gökkuşağı kadar ilgi çeken parçalarla kombinleyip dikkatleri çekerek uyarlayabilirsiniz. Karar sizin!
 
​ rengarenk gökkuşağı trendi
 
​ gökkuşağı trendi
 
​ gökkuşağı trendi
 
​ gökkuşağı trendi


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