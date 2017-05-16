Golden Key Bördübet Masalı Başlıyor...



Bördübet’in Kuşları Şarkılarını Sizin İçin Söylüyor...



Doğa harikası bir konumda, Datça Yarımadası ile Gökova Körfezi’nin buluştuğu Bördübet Koyu rengarenk çiçekler, yemyeşil ağaçlar ve kuşların senfonisi eşliğinde sizi karşılıyor. Doğanın ışıltısıyla çevrili patikadan denize doğru inerken büyülü bir yolculuk sizi bekliyor.



Minimalizm ve Şıklık, Lüksle Bir Araya Geliyor



Golden Key Bördübet, her biri özenle tasarlanmış ve farklı konseptlere sahip odalarıyla size nehir üzerinde ormana açılan bir pencereden gelen huzur ile konforun bir arada olduğu büyülü bir ortam sunuyor.



Burada Huzur Var



Bördübet’te adeta zaman duruyor. Huzur dolu bir sessizlik eşliğinde sakin plajında büyük şehir stresini atacak, doğanın büyüleyiciliğiyle yenileneceksiniz.



Kahvaltınızı bizzat Bördübet’in doğal bahçesinde yetiştirilen dalından yeni kopmuş meyve ve sebzeler, çeşit çeşit peynirler, köy yumurtaları, organik reçeller, taze ekmek çeşitleri ve daha fazlasıyla yaptığınızı hayal edin.Gurme lezzetlerle sizi buluşturan usta aşçıların hazırladığı a’la carte mönüler günün her saatinde sizinle. 5 çayında bile sıcacık börekler, sağlıklı poğaçalar ve kekler adeta lezzet şölenine dönüşüyor.Mükemmel bir manzara eşliğinde yiyeceğiniz akşam yemeği, gurme lezzetlerle donatılmış zengin açık büfesiyle Golden Key Bördübet’in farkını ortaya koyuyor. Bahçesinden mevsimlik sebzelerle hazırlanmış zeytinyağlılar, çeşit çeşit doğal otlarla hazırlanan mezeler, tadını unutamayacağınız sağlıklı gurme lezzetler ve daha fazlası Bördübet’in mutfağında sizin için özenle hazırlanıyor. Teras 360’ın zirvesinde muazzam gün batımları sizi bekliyor.Hem bedeniniz hem ruhunuz Bördübet’in eşsiz doğası içinde şifalanıyor. Golden Key Bördübet’te profesyonel masörlerimiz yenilenmeniz için hazır. Siz SPA’nın keyfini çıkarırken sizin için özel hazırlanan detoks çayları, vücut eve cilt bakımınızı yaptırdıktan sonra şifalanmanızı tamamlıyor.Alanında uzman isimlerden sağlıklı beslenme workshop’ları, nefes terapileri, çağdaş sanatın öncülerinin sergileri ve doğa içinde bisiklet turlarıyla Bördübet’te sadece bir tatil değil, dolu dolu bir deneyim sizi bekliyor.Türkiye’nin en özel doğasına sahip bir lokasyonda masalsı bir koy olan Bördübet, Golden Key profesyonelliğiyle birleşiyor. Alanında uzman isimlerden sağlıklı beslenme workshop’ları, nefes terapileri, çağdaş sanatın öncü isimlerinden sergiler, doğada bisiklet turları, gurme lezzetler, doğanın sunduğu tüm güzellikler eşliğinde kendi masalınızı yazmanız için Golden Key Bördübet bu yaz da sizi bekliyor.