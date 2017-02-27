Gonzalo Rubalcaba İş Sanat’ta!

Olağanüstü enstrüman tekniğiyle bugünün en iyi Latin/caz piyanistlerinden biri olarak kabul edilen ve bir Palme d’Or, dört Grammy ödülü ve 15 Grammy adaylığıyla modern caz dünyasına adını altın harflerle kazıyan Gonzalo Rubalcaba; 2014’te hayata veda eden, 30 yıllık dostu piyanist Charlie Haden için sahneye çıkıyor.



Sanatçı, dostu Charlie Haden için sahne alacağı gecede, 2015’te çıkan ‘Charlie’ albümünden parçalar icra edecek. Bilindiği gibi Rubalcaba; 1986’da Charlie Haden’la tanıştıktan sonra Toshiba/EMI ve Blue Note plak firmalarının dikkatini çekmiş ve sanatının dönüm noktasını yaşamıştı. 1990’da Charlie Haden ve Paul Motian’la Montreaux Caz Festivali’nde verdiği efsane konserden sonra ilgiyi tamamen üzerinde toplayan sanatçının müzikal kariyeri, halen geleneksel Küba kültürünü çağdaş bir formla buluşturma amacı üzerinde devam ediyor.



Anlamı büyük bu konser, 17 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde, kaçırmayın!

