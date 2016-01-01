Google Transit Artık Türkiye’de!



Google Haritalar’a eklenen ‘Transit’ özelliği ile kullanıcılar; otobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu taşıma araçlarının güzergah, durak ve tarife bilgilerine bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarından ulaşabilecek.

Şimdilik sadece İstanbul ve Ankara’da yaşayanlar için geçerli olacak olan uygulama, milyonlarca kişinin yanı sıra, Türkiye’nin iki büyük şehri olarak bilinen bu yerlere turizm veya iş amaçlı olarak ziyaret eden çok sayıda kişiye de kolaylık sağlayacak. Google Transit ile kullanıcılar artık diledikleri adrese, tarihi yerlere veya yeme-içme ve eğlence mekânları gibi önemli noktalara toplu taşımayla da kaybolmadan gidebilecek.



Ankara’da otobüs ve metro, İstanbul’da ise bunlara ek olarak vapur, tramvay, Marmaray ve bazı dolmuş hatlarının yer aldığı sistemde toplamda 1100’den fazla hatla ilgili ayrıntılı bilgi sunuluyor.



Nasıl Kullanılır?

Dünya üzerindeki 2800 şehirdeki bir milyondan fazla durağı kapsayan Google Transit için kullanıcıların; bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarında bulunan Google Haritalar uygulamasından gitmek istedikleri yerle ilgili arama yaptıktan sonra yol tarifi için Transit / Toplu Taşıma seçeneğine tıklamaları yeterli oluyor. Uygulama, Android’in yanı sıra iOS tabanlı cihazlardan da kolayca yüklenebiliyor.