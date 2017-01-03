Google’a Sorduk: 2016 Yılında En Çok Sorulan Moda Soruları

Yeni bir yıla başlamanın heyecanı hepimizi sarmışken, 2016 yılında geride bıraktığımız moda trendleri ve bütün bir yıla damgasını vuran akımlar da aklımızın bir köşesinde. Peki, konu moda olduğunda, 2016 yılında en çok merak edilen moda sorularının neler olduğunu merak ettiniz mi? İşte ünlü arama motoru Google’a, 2016 yılında en çok sorulan moda sorularını sizin için derledik.



Bazen ne giyeceğinizi veya sezona damgasını vuran bir moda trendini nasıl yorumlayacağınızı bilemediğiniz zamanlar olabilir. Böyle durumlarda yardımınıza ilk koşan moda danışmanı hiç şüphesiz ki Google olur. Pratik, hızlı ve görsellerle desteklenen sonuçları ile hayatımıza kolaylık kazandıran Google arama motoruna, geride bıraktığımız 2016 yılında en çok sorulan moda sorularının neler olduğuna gelin birlikte bakalım...



1- Modelliğe nasıl başlarım?

2-90’ların trendleri nelerdi?

3-Haute couture ne demek?

4-Moda tasarımcısı nasıl olunur?

5-Bohem stilin anlamı ne?

6-Beyaz giymek için en doğru sezon hangisi?



