‘’Görmeyi Öğrenmek’’

20 Aralık’ta başlayan seminer, 5 hafta boyunca salı günlerinde devam edecek. Seminer aynı zamanda kavram ve proje üretmeye de odaklanacak.



Nasıl görmeyiz? Beyaz ve pürüzsüz olan iktidarı nasıl örgütler? İmgeler düşünür mü? Siyah-beyaz görme neyi anlatır? Yücenin estetiği nedir? Grotesk ve gotik bir mekânın ideolojik temsilleri, fotoğraf ve sinemadan günümüz likid(akışkan) imgelerine görselliğin sınıfsal bir tarihi yapılabilir mi? Plastik demokratik bir malzeme mi? Kitsch ve Camp estetiği nedir? İzlenimcilik, Dada ve Sürrealizmden günümüz kavramsal sanatına imgelerin sorunlu yapısı, Haiku ve minimalizmden cool fotograflar, Postmodernizm değişecek mi? gibi birçok sorunun cevabı bu seminerde…

