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Gösterişli Adımlar

Gösterişli Adımlar

Her yaz güneşin getirdiği rahatlık ile kıyafetleri terliklerle tamamlamak, herkesin istediği bir şeydi.

Gel gör ki sokaklarda terliklerle gezmekten çekinenlerimiz ve bu konuya tuhaf bakanlar olduğundan öylece çıkmaya cesaret edemiyorduk. Ünlü markalar bu sıkıntımızı fark etmiş olacak ki bu yaz terliklere yepyeni bir yorum getirdiler...

Bu sezonun başında birçok ünlü markaların defilelerinde de gördüğümüz ama bu kadar moda olacağını tahmin etmediğimiz terlikler, şimdi herkes tarafından sıklıkla kullanılır hale geldi. Hatta her tarza uygun olduğu için kırmızı halı görünümlerinde bile karşımıza çıkar oldu.
 

terlik modası
 
Botların, spor ayakkabıların içinde aylarca bunalan ayaklarımız bu yenilik ile sonunda refaha ulaştılar. Bu yaz herkesin ayağında bu plaj modasından sokak modasına hızlı geçiş yapan terlikleri göreceğimizden eminim. Tabii ki her trende öncülük eden Gucci, bu trendin de başında yer alan isimlerden birisi oldu.
 
terlik modası
Kırmızı terlik: Gucci, 550 Euro
Simli gümüş terlik: Gucci, 590 Euro
Beyaz terlik: Chanel
Püskül detaylı terlik: Sanayi 313, 715 Euro
Pembe terlik: Gucci, 890 Euro
Tüylü terlik: Gucci, 695 Euro

Peluş, hasır vb. terliklerden sonra devreye topuklu terlikler de girdi. Böylelikle ayağınızda terlik var diye sadece salaş kombinler yapmak zorunda değilsiniz. Bir ofis gününde bluz ve kalem etek kombininizin altına bu mules adı verilen topuklu terlikleri rahatlıkla giyebilirsiniz. Ya da bir kır düğününde... Şimdi en şık elbisenizi düşünün ve altına uygun topuklu bir terlik arayın.
 
terlik modası
 Proenza Schouler, 1020 Euro
              
 
terlik modası
 
terlik modası
Alberta Ferretti, 293 Euro
 
terlik modası
 
  1. Hm, 299.00 TL
  2. Robert Clergerie, 350 Euro
  3. Isabel Marant, 520 Euro
  4. Tory Burch, 300 Euro
  5. Alexander Wang, 510 Euro
 
terlik modası
 
Trendde karşımıza çıkan son şey ise sandalet benzeri olan bağcıklı terlikler oluyor. Hem terlik hem sandalet görüntüsü yaratan bu terliklerin bu eksende en çok tercih edilecek model olacağını düşünüyorum.
 
terlik modası
          @rimelaskina           @manrepeller                                       @leenalghouti         @kinglima
 

Asude DAVRAN
@asudedavran
 
 


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