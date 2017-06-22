Gösterişli Adımlar

Gel gör ki sokaklarda terliklerle gezmekten çekinenlerimiz ve bu konuya tuhaf bakanlar olduğundan öylece çıkmaya cesaret edemiyorduk. Ünlü markalar bu sıkıntımızı fark etmiş olacak ki bu yaz terliklere yepyeni bir yorum getirdiler...



Bu sezonun başında birçok ünlü markaların defilelerinde de gördüğümüz ama bu kadar moda olacağını tahmin etmediğimiz terlikler, şimdi herkes tarafından sıklıkla kullanılır hale geldi. Hatta her tarza uygun olduğu için kırmızı halı görünümlerinde bile karşımıza çıkar oldu.



Kırmızı terlik: Gucci, 550 Euro

Simli gümüş terlik: Gucci, 590 Euro

Beyaz terlik: Chanel

Püskül detaylı terlik: Sanayi 313, 715 Euro

Pembe terlik: Gucci, 890 Euro

Tüylü terlik: Gucci, 695 Euro

Proenza Schouler, 1020 Euro

Alberta Ferretti, 293 Euro



Hm, 299.00 TL Robert Clergerie, 350 Euro Isabel Marant, 520 Euro Tory Burch, 300 Euro Alexander Wang, 510 Euro

@rimelaskina @manrepeller @leenalghouti @kinglima

Botların, spor ayakkabıların içinde aylarca bunalan ayaklarımız bu yenilik ile sonunda refaha ulaştılar. Bu yaz herkesin ayağında bu plaj modasından sokak modasına hızlı geçiş yapan terlikleri göreceğimizden eminim. Tabii ki her trende öncülük eden Gucci, bu trendin de başında yer alan isimlerden birisi oldu.Peluş, hasır vb. terliklerden sonra devreye topuklu terlikler de girdi. Böylelikle ayağınızda terlik var diye sadece salaş kombinler yapmak zorunda değilsiniz. Bir ofis gününde bluz ve kalem etek kombininizin altına bu mules adı verilen topuklu terlikleri rahatlıkla giyebilirsiniz. Ya da bir kır düğününde... Şimdi en şık elbisenizi düşünün ve altına uygun topuklu bir terlik arayın.Trendde karşımıza çıkan son şey ise sandalet benzeri olan bağcıklı terlikler oluyor. Hem terlik hem sandalet görüntüsü yaratan bu terliklerin bu eksende en çok tercih edilecek model olacağını düşünüyorum.