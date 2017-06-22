Gösterişli Adımlar
Her yaz güneşin getirdiği rahatlık ile kıyafetleri terliklerle tamamlamak, herkesin istediği bir şeydi.
Gel gör ki sokaklarda terliklerle gezmekten çekinenlerimiz ve bu konuya tuhaf bakanlar olduğundan öylece çıkmaya cesaret edemiyorduk. Ünlü markalar bu sıkıntımızı fark etmiş olacak ki bu yaz terliklere yepyeni bir yorum getirdiler...
Botların, spor ayakkabıların içinde aylarca bunalan ayaklarımız bu yenilik ile sonunda refaha ulaştılar. Bu yaz herkesin ayağında bu plaj modasından sokak modasına hızlı geçiş yapan terlikleri göreceğimizden eminim. Tabii ki her trende öncülük eden Gucci, bu trendin de başında yer alan isimlerden birisi oldu.
Peluş, hasır vb. terliklerden sonra devreye topuklu terlikler de girdi. Böylelikle ayağınızda terlik var diye sadece salaş kombinler yapmak zorunda değilsiniz. Bir ofis gününde bluz ve kalem etek kombininizin altına bu mules adı verilen topuklu terlikleri rahatlıkla giyebilirsiniz. Ya da bir kır düğününde... Şimdi en şık elbisenizi düşünün ve altına uygun topuklu bir terlik arayın.
Trendde karşımıza çıkan son şey ise sandalet benzeri olan bağcıklı terlikler oluyor. Hem terlik hem sandalet görüntüsü yaratan bu terliklerin bu eksende en çok tercih edilecek model olacağını düşünüyorum.
Asude DAVRAN
@asudedavran
Gel gör ki sokaklarda terliklerle gezmekten çekinenlerimiz ve bu konuya tuhaf bakanlar olduğundan öylece çıkmaya cesaret edemiyorduk. Ünlü markalar bu sıkıntımızı fark etmiş olacak ki bu yaz terliklere yepyeni bir yorum getirdiler...
Bu sezonun başında birçok ünlü markaların defilelerinde de gördüğümüz ama bu kadar moda olacağını tahmin etmediğimiz terlikler, şimdi herkes tarafından sıklıkla kullanılır hale geldi. Hatta her tarza uygun olduğu için kırmızı halı görünümlerinde bile karşımıza çıkar oldu.
Botların, spor ayakkabıların içinde aylarca bunalan ayaklarımız bu yenilik ile sonunda refaha ulaştılar. Bu yaz herkesin ayağında bu plaj modasından sokak modasına hızlı geçiş yapan terlikleri göreceğimizden eminim. Tabii ki her trende öncülük eden Gucci, bu trendin de başında yer alan isimlerden birisi oldu.
Kırmızı terlik: Gucci, 550 Euro
Simli gümüş terlik: Gucci, 590 Euro
Beyaz terlik: Chanel
Püskül detaylı terlik: Sanayi 313, 715 Euro
Pembe terlik: Gucci, 890 Euro
Tüylü terlik: Gucci, 695 Euro
Simli gümüş terlik: Gucci, 590 Euro
Beyaz terlik: Chanel
Püskül detaylı terlik: Sanayi 313, 715 Euro
Pembe terlik: Gucci, 890 Euro
Tüylü terlik: Gucci, 695 Euro
Peluş, hasır vb. terliklerden sonra devreye topuklu terlikler de girdi. Böylelikle ayağınızda terlik var diye sadece salaş kombinler yapmak zorunda değilsiniz. Bir ofis gününde bluz ve kalem etek kombininizin altına bu mules adı verilen topuklu terlikleri rahatlıkla giyebilirsiniz. Ya da bir kır düğününde... Şimdi en şık elbisenizi düşünün ve altına uygun topuklu bir terlik arayın.
Proenza Schouler, 1020 Euro
Alberta Ferretti, 293 Euro
- Hm, 299.00 TL
- Robert Clergerie, 350 Euro
- Isabel Marant, 520 Euro
- Tory Burch, 300 Euro
- Alexander Wang, 510 Euro
Trendde karşımıza çıkan son şey ise sandalet benzeri olan bağcıklı terlikler oluyor. Hem terlik hem sandalet görüntüsü yaratan bu terliklerin bu eksende en çok tercih edilecek model olacağını düşünüyorum.
@rimelaskina @manrepeller @leenalghouti @kinglima
Asude DAVRAN
@asudedavran
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